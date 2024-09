Sofidy renforce sa présence en Espagne avec l’acquisition de deux Leroy Merlin

SOFIDY

Sofidy annonce l'acquisition, pour le compte de sa SCPI Sofidy Europe Invest, de deux actifs commerciaux stratégiques en Espagne, situés dans la zone commerciale de Saint-Jacques-de-Compostelle et à Leioa près de Bilbao. Ils sont entièrement loués à Leroy Merlin, leader du marché du bricolage en Espagne, avec un engagement contractuel sur le long terme.

Le premier actif, d'une surface locative de près de 7 500m², est situé dans la zone commerciale de Costa Vella à seulement 5 minutes du centre-ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, une ville dynamique accueillant plus de 3 millions de visiteurs par an. Le bail actuel a été signé en 2020 pour 45 ans avec une première période ferme jusqu'en 12/2029.

Le second actif, d'une surface de plus de 9 400m², offre également un emplacement stratégique . En effet l'actif, certifié BREEAM In Use, est situé à Léoia, en sortie de Bilbao, dans la zone commerciale Artea et bénéficie ainsi d'une forte fréquentation ainsi que d'une excellente accessibilité grâce à l'autoroute venant de Bilbao et desservant le littoral. Le bail actuel a également été signé en 2020 pour 45 ans avec une première période ferme jusqu'en 12/2029.

« Ces investissements aux très bons fondamentaux, réalisés à un taux de rendement en nette hausse par rapport au dernier cycle, permettent d'exposer la SCPI Sofidy Europe Invest au marché du retail espagnol. Ils marquent une nouvelle étape importante pour la SCPI, 3 ans après son ouverture au public, et seront prochainement suivis d'autres acquisitions déjà sécurisées. Ces investissements doivent permettre de reluer la performance distributive du fonds, tout en respectant les critères stricts de sélection des actifs par Sofidy » déclare Olivier Loussouarn, Directeur des Investissements chez Sofidy.

« Le marché du commerce en Espagne reste très bien orienté, soutenu par la confiance des consommateurs et un tourisme en forte augmentation » , précise Jean-François LE DREN, Directeur adjoint des Investissements chez Sofidy, « avec une très belle signature locative comme Leroy Merlin et des actifs bien établis sur leur zone de chalandise, nous sommes confiants sur la pérennité de ces sites et leur rentabilité sur le long terme. Nous profitons de la remontée des taux et achetons des actifs qui offrent non seulement de très bonnes rentabilités mais dont la valeur pourra aussi s'apprécier lorsque les taux redescendront ».

Pour ces opérations, Sofidy a été accompagné par element Real Estate et conseillé juridiquement et fiscalement par Gómez-Acebo & Pombo.

