SCPI Sofidynamic : les performances du 2e trimestre 2024 (suite)

SOFIDY

SCPI Sofidynamic : l'immobilier à « haut rendement » accessible dès 300 €

Forte du bon démarrage de l'activité de la SCPI, la société de gestion vise un objectif de taux de distribution annualisé de 8 % brut de fiscalité* minimum au titre de l'exercice 2024. La 1ère distribution de dividende devrait intervenir au cours du 4ème trimestre de cette année.

*Cet objectif n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps, à la hausse comme à la baisse, en fonction des conditions de marché et des circonstances rencontrées. L'objectif de performance est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marche arrêtées par la société de gestion et ne constituent en aucun cas une promesse de rendement ou de performance.

