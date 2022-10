Taxe foncière : en hausse, toujours en hausse

La taxe foncière a progressé de 4,7% en moyenne dans les deux cent plus grandes villes de France. (© Fotolia)

Mauvaise surprise pour les propriétaires occupants et bailleurs qui ont encore quelques jours pour régler leur taxe foncière. En un an, elle a progressé de 4,7% en moyenne dans les deux cents plus grandes villes de France et sur dix ans, la hausse atteint 24,9%. Elle devrait encore augmenter en 2023.

Selon l’Observatoire de la taxe foncière réalisé par l’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI), plusieurs raisons expliquent ces augmentations.

D'abord, la valeur locative, à partir de laquelle l’impôt est calculé, augmente. Elle représente en principe le loyer annuel potentiel de votre bien diminué d’un abattement de 50% auquel on applique l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH).

Ce qui aboutit, selon l’UNPI, à une augmentation de la base d’imposition de 12,2% entre 2011 et 2021 et de 3,4% pour cette année. «C’est la plus forte hausse depuis 1989», selon Fréderic Zumbiehl, juriste à l’UNPI, mais ce n’est rien en comparaison de ce qui attend les propriétaires. Il est prévu une hausse de 7% pour l’année prochaine.

Les taxes annexes progressent elles aussi

Prenez la taxe Gemapi, acronyme de «gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations». Elle est facultative mais de plus en plus de communes l’appliquent. Cette année, sur les deux cents plus grandes villes françaises, vingt-cinq ont décidé de la lever, dont Saint-Etienne, Corbeil-Essonnes, Roubaix, Evreux ou La Rochelle.

«Auparavant, les Gemapi étaient réparties entre tous les redevables de la taxe d’habitation, de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, explique-t-on à