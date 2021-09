Quelle est la différence entre un PEL et un CEL ?

Le CEL offre une rémunération inférieure à celle du PEL. (© Fotolia)

Le plan d’épargne logement (PEL) et le compte épargne logement (CEL) sont des produits d’épargne réglementés qui se ressemblent beaucoup à première vue. Tous deux destinés à financer un projet immobilier, ils ont toutefois des différences notables.

N’importe qui peut ouvrir un PEL ou un CEL, y compris les personnes mineures. Il est possible de détenir à la fois un PEL et un CEL, mais uniquement au sein de la même banque. Un individu ne peut en revanche pas posséder plus d’un PEL et un CEL.

Pour un ouvrir un PEL, l’épargnant doit effectuer un versement initial d’au moins 225 euros, puis un montant minimum de 540 euros par an.

Dans le cas d’un CEL, le dépôt initial est de 300 euros, mais il n’est requis d’y verser que 75 euros par an pour maintenir le contrat. Le plafond maximal de ces deux produits diffère fortement : 61.200 euros pour un PEL (hors intérêts capitalisés) et seulement 15.300 euros pour un CEL.

Pas le même taux de rémunération

La rémunération du PEL est bien supérieure à celle du CEL. Le taux d’intérêt du premier est fixé lors de l’ouverture du contrat et est garanti jusqu’à son déblocage. Les vieux PEL ont des taux bien plus attractifs que les nouveaux plans: 2,5% pour les plans ouverts entre août 2003 et janvier 2015, 3,27% pour ceux datant de juin 2000 à juillet 2003, etc.

Fixé à 1% (avant impôts) depuis le 1er août 2016, il reste plus avantageux que celui du Livret A, abaissé de 0,75% à 0,50% le 1er février 2020. À la même date, le taux de rémunération du CEL est passé de 0,50% à 0,25%. Contrairement à celui du PEL, le taux d’intérêt du CEL peut varier au cours de la durée de vie du