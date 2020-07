Quelle assurance choisir pour un investissement locatif ?

Nos conseils pour faire face aux impayés de vos locataires. (© Fotolia)

Les impayés sont redoutés par tous les propriétaires d'un logement mis en location. Heureusement, des assurances permettent de sécuriser un investissement immobilier. Explications et comparatif des meilleurs contrats.

Pour réussir un investissement locatif, il faut s'investir personnellement dans l'opération, agir avec méthode et appliquer quelques règles de base, comme être bien assuré.

Pour faire face au risque d'impayés, qui touche 3% des biens loués, les propriétaires bailleurs d'un logement en loi Pinel ou non peuvent souscrire des assurances spécifiques. La plus connue est la garantie des loyers impayés (GLI), dont l'objectif est de vous protéger des impayés de loyers et de charges, de la détérioration de votre bien, des frais de contentieux et du ­départ prématuré du locataire.

Pour prétendre à une GLI, le locataire doit montrer patte blanche car seuls les plus solides sont admis. Les assureurs acceptent principalement des salariés en contrat à durée indéterminée dont les revenus représentent au moins trois fois le montant du loyer, charges incluses. Cet aspect ne doit pas être négligé car en cas de sinistre, l'assureur demande la fiche de renseignements et les justificatifs de la solvabilité du locataire.

Autre contrainte, cette assurance est incompatible avec une caution (hormis pour un apprenti ou un étudiant).

La garantie des loyers impayés (GLI)

La principale garantie concerne les impayés de loyers et/ou des charges locatives, mais la couverture de l'assurance n'est pas illimitée. En cas de dommages causés, les assureurs prévoient une durée maximale d'indemnisation (24