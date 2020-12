Prix de l'immobilier : le marché parisien se retourne !

Le volume des transactions baisse et les prix ralentissent. (© Phovoir)

Le cap des 11.000 euros moyen le m2 ne sera pas franchi en 2020 comme l'avaient annoncé les notaires du Grand Paris à la rentrée de septembre. Le volume des transactions a baissé de 17% sur les neuf premiers mois de l'année.

Depuis 2011, chaque année qui passait voyait les prix continuer de progresser dans la capitale atteignant des sommets dans les arrondissements du centre. La crise de la Covid 19 est passée par là et au troisième trimestre le marché affiche des signes sévères de retournement.

Les volumes de vente sont en baisse ; les prix, eux, continuent d'augmenter mais à un rythme bien moindre que dans le passé. Le cap des 11.000 euros le m2 ne sera pas franchi en 2020 comme l'avaient annoncé les notaires du Grand Paris à la rentrée de septembre.

Le volume des transactions a baissé de 17% sur les neufs premiers mois de l'année. Les mesures de confinement et le retrait des acheteurs étrangers expliquent en partie ces chiffres. Les prix progressent de 6,9% sur un an au troisième trimestre 2020, après +7,8% au deuxième trimestre et +8,0% au premier, selon la dernière note «Indices Notaires-Insee».

Le prix moyen du mètre carré se situe tout de même à 10.790 euros. Les écarts continuent de se resserer entre les arrondissements. Seuls les XIIIe, XIXe et XXe restent entre 9.000 et 10.000 euros le m2. Comptez 10.110 euros le m2 en moyenne dans le XIIe arrondissement, 14.590 euros dans le VIe. Ce sont les grands appartements qui ont le plus de mal à se vendre, tandis que les studios trouvent toujours aussi facilement des acquéreurs.

Pour les prochains mois, sur la base