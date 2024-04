"MaPrimeRenov", logement : l'Etat incite les Français à solliciter les aides à la rénovation

En 2023, le budget alloué par l'Etat aux aides à la rénovation n'a pas été consommé dans sa totalité.

L'Etat a lancé vendredi 19 avril à Chartres une tournée pour promouvoir ses dispositifs d'aide à la rénovation des logements, qui montent en puissance avec le développement d'un réseau de conseillers.

Cette "tournée France Rénov", voulue par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) qui pilote les aides pour les logements privés dont l'emblématique MaPrimeRénov', consiste à déployer des stands d'information sur la rénovation des logements pour inciter les Français à solliciter les aides. En 2023, le budget alloué par l'Etat aux aides à la rénovation n'a pas été consommé dans sa totalité.

Deux tiny houses, petites maisons déplaçables, abritant conseillers et documents pour expliquer la rénovation, ont été déployées sur une place centrale de Chartres, terre d'élection du ministre du Logement Guillaume Kasbarian.

"L'objectif de cette tournée, c'est d'inciter les Français à faire leurs travaux de rénovation, en leur montrant qu'à travers ces démarches on va vers eux pour leur expliquer les matériaux, les procédures, les étapes pour rénover son logement, et qu'aujourd'hui, rénover son logement, c'est plus simple", a dit le ministre devant la presse.

Autour se tenaient des stands de plusieurs organismes impliqués dans la rénovation de l'habitat : la Confédération des artisans du bâtiment (Capeb), le réseau Soliha ou la répression des fraudes (DGCCRF).

Inciter aux rénovations globales

"On espère que ça va plaire et qu'on aura beaucoup d'accueil de ménages pour leur donner confiance", a dit à la presse la directrice de l'Anah, Valérie Mancret-Taylor.

La rénovation énergétique des logements, cruciale pour tenir les engagements climatiques de la France en réduisant la consommation d'énergie, bénéficie d'un budget conséquent. En 2023, l'Anah a distribué 2,74 milliards d'euros à cette fin, et le budget doit augmenter en 2024, l'Etat souhaitant aider davantage les rénovations globales, plus lourdes et coûteuses mais bien plus efficaces.

Parallèlement, le réseau d'Accompagnateurs Rénov, chargés de conseiller les propriétaires s'engageant dans une rénovation globale, monte en puissance. Quelque 3.000 personnes sont déjà déployées sur le territoire, a détaillé Valérie Mancret-Taylor, avec un objectif de 5.000 d'ici à la fin de l'année.

Après l'étape inaugurale à Chartres, la tournée se lancera réellement en juin, avec des étapes chaque weekend dans des villes petites et moyennes : Quimperlé (Finistère), Caudry (Nord), Pontoise (Val-d'Oise), La Haye (Manche)...