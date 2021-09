Les Français retirent de moins de moins d'argent liquide aux distributeurs

Selon une étude du comparateur Panorabanques, les Français font moins de deux retraits au distributeur par mois.

(Illustration) ( AFP / KOSTIS NTANTAMIS )

Les Français boudent le cash, et encore plus depuis la crise du Covid-19. Selon une étude du comparateur Panorabanques*, ils effectuent en moyennne seulement 1,6 retrait aux distributeurs par mois , alors qu'ils servent de leur carte bancaire 19 fois sur la même période.

Le montant moyen retiré mensuellement dans un distributeur se limite à 73 euros , soit 7,5 fois moins que le montant total (543 euros) des sommes payées par CB, qui servent principalement à régler des achats dans les petits commerces (64 %), au marché (59 %), pour donner un pourboire (37 %), faire un achat dans une brocante (36 %) ou encore un cadeau à un proche (34 %).

Selon les dernières données de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, il y a eu 1,1 milliard d'opérations de retraits de billets par carte en 2020, soit une baisse de 4,3 % en un an, rapporte Le Parisien . "Cette diminution du recours aux espèces était un mouvement bien engagé que le Covid n'a fait qu'accélérer" , décrypte Laure Prenat, directrice générale de Panorabanques.

Le paiement sans contact s'est en effet fortement développé avec la crise sanitaire, avec le relèvement du plafond de 30 à 50 euros après le premier confinement du printemps 2020. Selon Panorabanques, huit Français sur dix affirment profiter régulièrement de cette fonctionnalité.

85% des Français se sont par ailleurs convertis au virement en ligne, notamment grâce aux applications. En revanche, le paiement mobile ne convainc que 17% des Français. Près de 7 sur 10 (69%) affirment par ailleurs ne pas vouloir payer avec son smartphone. "C'est assez étonnant car seulement 15 % sont réfractaires au paiement sans contact alors que c'est la même chose sauf qu'à la place d'une carte, vous avez votre téléphone", souligne auprès du Parisien la directrice générale de Panorabanques.

Face à cette technologie, le chèque résiste. 22% des Français l'utilisent au moins une fois par mois et 44% s'en servent plusieurs fois par an . Ils font six chèques en moyenne par an d'une valeur unitaire de 102 euros.

* Enquête réalisée par Poll&Roll pour Panorabanques du 19 au 23 août 2021 auprès d'un échantillon représentatif de 1.000 personnes.