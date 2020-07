Donations : profitez vite du nouvel abattement fiscal

Le nouvel abattement de 100.000 euros peut, entre autre, vous permettre d'aider votre fils ou votre fille à investir dans sa propre entreprise. (© Phovoir)

Une bonne nouvelle fiscale se niche au cœur de la troisième loi de finance rectificative que viennent de voter les parlementaires. Un abattement de 100.000 euros pourra s'appliquer pour des donations à des descendants, sous certaines conditions et si le don est réalisé avant fin juin 2021. Êtes vous éligible à ce nouvel avantage fiscal ?

Donner de l'argent ou des biens à ses descendants sans payer d'impôts, c'est déjà possible.

Plusieurs abattements existent : tous les quinze ans, vous pouvez ainsi transmettre 31.865 euros à chacun de vos enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants sans fiscalité au titre du «don de sommes d'argent». Le donateur (celui qui donne) doit avoir moins de 80 ans et le donataire (celui qui reçoit) plus de 18 ans.

À ce montant s'ajoute un abattement de 100.000 euros au titre de la «donation simple» à un enfant. Il se renouvelle aussi tous les quinze ans et le don peut, cette fois, porter sur des biens immobiliers ou mobiliers (actions, parts etc.). Pour un petit-enfant, l'abattement est de 31.865 euros et 5.310 euros pour un arrière-petit-enfant.

Jusqu'à aujourd'hui, il était donc possible de donner, en exonération totale de droits, 131.865 euros à son fils ou sa fille, 63.730 euros à son petit-fils ou sa petite-fille et 37.175 euros à ses arrière-petits-enfants (une personne handicapée bénéficie d'un abattement supplémentaire de 159.325 euros).

100.000 euros de plus !

Ces montants viennent d'être augmentés de... 100.000 euros jusqu'en juin 2021 par la troisième loi de finance rectificative votée le 23 juillet dernier par l'Assemblée nationale.

Attention tout de même. Pour bénéficier de ce nouvel abattement, des conditions assez restrictives doivent