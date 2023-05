Attention à ces arnaques aux faux livrets d'épargne qui se multiplient sur Internet

De plus en plus d'arnaques aux faux livrets d'épargne sont présentes sur Internet. Illustration. (Rupixen / Pixabay)

Des sites qui proposent de placer son épargne à des taux très alléchants ? Prudence. Selon le magazine 60 Millions de consommateurs, les arnaques aux faux livrets d'épargne se multiplient sur Internet. Deux ou trois sites frauduleux apparaissent chaque jour. Les escrocs sévissent principalement par mail, téléphone, ou encore via des publicités ciblées sur Google.

Un « super livret » pour placer ses économies, un « rendement mensuel garanti » , « +4 % de rendement par an »... Tentant non ? Mais attention, derrière ces offres au premier abord alléchantes se cache très souvent une arnaque, rapporte Le Parisien . Et ce genre d'escroquerie est de plus en plus présente sur Internet.

« Ils attirent le client avec de fausses promesses »

La Banque de France et l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel), l’organe de supervision du secteur bancaire dresse une « liste noire » de ces sites frauduleux. 1 200 ont été dénombrés en 2022. Au premier trimestre 2023, 338 nouveaux sites proposant une épargne faussement attractive ont été repérés. « Leur mode opératoire est assez constant : ils attirent le client avec de fausses promesses » , explique Grégoire Vuarlot, directeur du contrôle des pratiques commerciales à l’ACPR.

La plus alléchante est de proposer un taux de rémunération supérieur à celui du livret A qui est de 3 % ou encore un placement vert permettant de financer la transition écologique. Démarchés par mail ou téléphone, certains consommateurs tombent dans le piège. Ces trois derniers mois, 56 % des sites frauduleux ont usurpé l’identité de « vrais » professionnels de l'épargne.

Gare aux publicités trompeuses sur Google

Les escrocs utilisent aussi les publicités sur Google pour attirer leurs victimes. Mis en confiance par ces publicités trompeuses, plusieurs épargnants ont ainsi perdu plus de 30 000 euros selon l'enquête de 60 Millions de consommateurs parue en avril. Selon le magazine, « deux ou trois faux sites » apparaissent chaque jour sur le moteur de recherche. Et les victimes ont peu de chance de revoir leur argent. Après avoir été dérobées, les sommes transitent sur plusieurs comptes avant de devenir intraçables, note Le Parisien .

Comment éviter de perdre toutes ses économies ? « En matière d’épargne, il n’y a aucune urgence à placer son argent. Prenez le temps de réfléchir. Une offre trop alléchante a de grandes chances d’être irréaliste » , souligne Grégoire Vuarlot. Selon Sébastien Alaire, président de l’association Banques Infos Recours, « le meilleur conseil reste de placer son argent dans des établissements connus et reconnus ».