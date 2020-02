Un Français bat le record du monde debout sur une mongolfière à plus de 1000 mètres du sol

AFP Video • 22/02/2020 à 16:58

"Ça s'est super bien passé, comme on l'avait espéré", se félicite Rémi Ouvrard après avoir battu le record du monde de vol debout sur une montgolfière à plus de 1000 mètres du sol. Le jeune aérostier français a réalisé sa performance vendredi soir à Châtellerault, debout sur une petite planche et retenu par un harnais, sur la montgolfière pilotée par son père.