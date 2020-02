Retraites: rassemblement devant l'Opéra de Paris

AFP Video • 17/02/2020 à 16:34

"Rien n'est joué, on pense qu'on va gagner": alors que le projet de réforme des retraites s'apprête à être examiné en séance plénière à l'Assemblée nationale, plusieurs centaines de personnes se rassemblent devant l'Opéra de Paris, avant de manifester jusqu'à l'Assemblée nationale, à l'appel d'une coordination composée de grévistes et de militants CGT et SUD.