AFP Video • 16/02/2021 à 12:41

IMAGESL'ex-secrétaire d'Etat et maire de Draveil Georges Tron arrive au tribunal de l'Ile de la Cité à Paris, où il est jugé en appel aux assises pour viols et agressions sexuelles sur deux anciennes collaboratrices. Après plus de trois semaines de débats, l'heure est au réquisitoire et aux plaidoiries de la défense, avant le délibéré attendu mercredi.