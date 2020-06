Manifestation pacifique à Minneapolis une semaine après la mort de Floyd

AFP Video • 02/06/2020 à 08:08

Des dizaines de personnes sont rassemblées sur les lieux de l'arrestation de George Floyd, une semaine après sa mort, alors que as Donald Trump a promis plus tôt dans la journée de restaurer l'ordre dans une Amérique en proie à un déferlement de colère historique, menaçant de déployer l'armée si les villes et les Etats ne faisaient cesser les violences.