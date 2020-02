La ville de Kaboul au matin des signatures d'un accord historique entre Washington et les talibans

AFP Video • 29/02/2020 à 12:26

Le jour se lève sur Kaboul alors que les Etats-Unis et les talibans doivent signer à Doha un accord historique qui ouvre la voie à un retrait des troupes américaines après plus de 18 ans de guerre en Afghanistan et à des négociations de paix inédites qui s'annoncent périlleuses.