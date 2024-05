McCain compte investir 350 millions d'euros pour produire plus de frites en France

Le géant canadien des frites surgelées McCain, qui accueillera lundi le président Macron dans son usine de la Marne, a annoncé dimanche vouloir investir plus de 350 millions d'euros pour moderniser et augmenter la capacité de ses trois sites français.

( AFP / MARTIN BUREAU )

Comme d'autres multinationales, le poids lourd de l'agroalimentaire profite du sommet "Choose France", organisé par l'Elysée lundi à Versailles, pour mettre en lumière ses investissements dans le pays, son premier marché en Europe.

McCain prévoit un "investissement de plus de 350 millions d'euros (...) sur une période de 5 ans", selon un communiqué.

Ses trois usines françaises, situées dans le Pas-de-Calais et la Marne à proximité des champs de pommes de terre, ont atteint leur "pleine capacité", a indiqué à l'AFP le directeur général du groupe, Max Koeune.

"On a choisi de les moderniser plutôt que de construire un nouveau site", a-t-il ajouté.

L'enveloppe, a-t-il expliqué, est destinée "à accompagner la croissance de l'activité", en augmentant la capacité de production de près de 25%, mais aussi "à réduire l'empreinte carbone et l'utilisation de l'eau".

Avant l'ouverture officielle de "Choose France", Emmanuel Macron doit se rendre lundi matin à l'usine de Matougues (Marne), où se trouve la plus grande ligne de production de frites d'Europe selon McCain.

C'est là qu'est prévu l'investissement le plus modeste (environ 25 millions d'euros) pour "le remplacement de la friteuse et l'ajout d'une technologie d'enrobage".

L'enrobage consiste à recouvrir, avant friture, les bâtonnets de pommes de terre d'une préparation qui leur permet de rester croustillants et chauds plus longtemps, pour aider les restaurateurs qui écoulent leurs frites en livraison par UberEats ou d'autres applications.

Dans l'usine de Harnes (Pas-de-Calais) - la première de McCain en France, ouverte en 1981 - près de 300 millions d'euros seront investis dès 2024 afin "notamment de moderniser les lignes de flocons de purée déshydratée et d'améliorer la capacité de conditionnement".

Les 30 derniers millions d'euros serviront à créer une nouvelle ligne de production à Béthune (Pas-de-Calais).

Les trois usines françaises de McCain emploient 800 personnes. Les nouveaux investissements pourraient générer 20 à 30 postes supplémentaires, selon le groupe.

Fondée en 1957 au Canada, l'entreprise non cotée opère 53 usines dans le monde et génère plus de 14 milliards de dollars canadiens (autour de 9,5 milliards d'euros) de chiffre d'affaires annuel.