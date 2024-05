Roland Lescure : Jordan Bardella est "une imposture, un menteur en série"

Le ministre de l'Industrie a ciblé le chef de file du Rassemblement national pour les élections européennes, dont il dénoncé les prises de position notamment au sujet de la transition vers les véhicules électriques.

Roland Lescure, le 2 mai 2024, à Saint-Nazaire ( AFP / LOIC VENANCE )

"Jordan Bardella a une guerre de retard tous les jours". Invité de franceinfo lundi 13 mai, le ministre de l'Industrie Roland Lescure s'en est pris au candidat du Rassemblement national pour les élections européennes, le qualifiant "d'imposture" mais reconnaissant le "duel" existant entre le camp présidentiel et le RN.

"Oui, c'est un vrai duel"

La tête de liste socialiste aux européennes Raphaël Glucksmann a regretté dimanche d'être "exclu" du débat prévu le 23 mai entre le Premier ministre Gabriel Attal et le candidat du Rassemblement national Jordan Bardella, épinglant un "faux duel" qui "invisibilise" la candidate macroniste Valérie Hayer.

"Le duel a eu lieu en 2017, en 2019, en 2022. Oui, c'est un vrai duel aujourd'hui !" , a reconnu Roland Lescure. "Est-ce que ça veut dire que les autres candidats n'ont pas le droit de cité? Non ! Mais aujourd'hui, il y a une vraie fracture en ceux qui croient à l'Europe sans naïveté (...) et ceux qui se trompent systématiquement de bataille depuis 25 ans en donnant à l'Europe la responsabilité de tous les maux de la Terre, et en refusant de faire en sorte qu'elle soit meilleure", a estimé Roland Lescure, avant de cibler Jordan Bardella, qui selon lui, "a perdu toutes les batailles". "Il va en perdre une encore en disant 'Le véhicule électrique, c'est une mauvaise idée'", juge t-il. "On a besoin de mener ce débat pour montrer que c'est une imposture, que Jordan Bardella est un menteur en série".

Quelques heures avant le début du sommet Choose France et ses milliards d'investissements annoncés, le ministre a fait valoir l'action de l'exécutif, en comparaison avec le candidat RN qui "va dans les usines mentir aux salariés en leur disant "On vous a menti, on est en train de vous abandonner". "On investit, on crée de l'emploi, on décarbone, on fait des choses grâce au Green Deal qu'il a refusé de voter", répond-il.

"Jordan Bardella a une guerre de retard tous les jours. Il était contre l'Europe, finalement il est pour, contre l'euro, contre le marché de l'énergie, aujourd'hui il est contre la voiture électrique", a t-il encore insisté, en réponse au chef de file du RN qui avait exprimé son opposition à l'objectif de fin des moteurs thermiques, fixé à 2035, fustigeant la "persécution permanente des automobilistes".