information fournie par AFP Video • 30/03/2024 à 18:49

"1.738 interpellations", saisie de "150 kilos de drogues" et de "2,4 millions d'euros d'argent" et "plus de 20.000 policiers et gendarmes mobilisés": c'est le bilan provisoire des "opérations anti-drogues XXL" dressé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, en déplacement en Seine-Saint-Denis. SONORE