CAN-2022 : La Côte d'Ivoire peut s'en vouloir après son match nul

information fournie par France 24 • 16/01/2022 à 23:34

Après avoir tenu en échec l'Algérie, la Sierra Leone a arraché sur le fil le match nul face à la Côte d'Ivoire, dimanche (2-2). Un exploit qui lui permet d'espérer se qualifier en huitièmes de finale de la CAN. Deux cadors du continent et deux points pris. Il y a fort à parier que la Sierra Leone n'imaginait même pas signer cette exploit au soir du tirage au sort de la la Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui l'avait placée avec l'Algérie et la Côte d'Ivoire dans le groupe E. Pourtant, grâce au match nul arraché aux Éléphants, dimanche 16 janvier à Douala, les Stars du Leone peuvent espérer se qualifier pour la suite de la compétition.