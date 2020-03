Jeunes: bien choisir votre première assurance habitation

Syda Productions/Shutterstock / Syda Productions

Première location rime aussi avec assurance habitation. C'est un passage obligé : le locataire titulaire du bail, d'un logement vide ou meublé, doit impérativement s'assurer. Vous devez fournir une attestation d'assurance, de la compagnie de votre choix, au moment de la remise des clefs, puis chaque année au bailleur, agence ou propriétaire. Le tarif moyen en France est de 180€ par an, selon le site LeLynx.

Assurance habitation: une assurance obligatoire

C'est une obligation, sans l'assurance habitation vous ne pourrez pas obtenir les clefs de votre nouvel appartement loué. Ce contrat vous permet d'être indemnisé en cas de sinistre dans le cadre de l'occupation de votre logement. Il comporte une garantie des risques locatifs: incendie, dégâts des eaux, explosion, tempêtes... Il ouvre également le droit au régime des catastrophes naturelles, si l'habitation est par exemple touchée par une inondation. La garantie des risques locatifs permet également une garantie responsabilité civile, pour les dommages que vous pourriez causer à des tiers.

Renseignez-vous sur les garanties complémentaires

À vous de faire le point sur vos besoins, s'il vous faut ou non des garanties complémentaires, plus large. La première chose à faire: le point sur vos possessions. Souvent, les jeunes professionnels et étudiants en ont peu, et auront donc tendance à prendre les contrats d'assurance habitation les moins chers possibles, pouvant être en effet une bonne stratégie, afin d'être protégé a minima dans un premier temps. En revanche, si vous disposez de matériel onéreux (ordinateur ou appareil photo à plusieurs milliers d'euros par exemple), estimez précisément la valeur de votre mobilier et de tout ce que vous possédez à l'intérieur de votre logement. Si cette somme est élevée, il peut être intéressant de choisir une garantie supérieure. En cas d'incendie, vous serez ainsi davantage indemnisé.

Pensez aux garanties vol et cambriolage

Les garanties vol et cambriolage peuvent en effet être une option intéressante. En revanche, cette garantie fonctionne seulement si vous respectez scrupuleusement et à la lettre les conditions détaillées dans le contrat. Avec des moyens de protection pouvant être demandés par l'assurance: vitres blindées pour un rez-de-chaussée, système d'alarme à la campagne, porte blindée... Si un vol a été commis dans une partie commune ou dans votre jardin, la garantie ne jouera pas. Idem si votre serrure était déjà endommagée, ou si vous avez laissé la fenêtre ouverte...

Afin de bénéficier du meilleur prix faites jouer la concurrence

Renseignez-vous auprès de la compagnie d'assurances de vos parents ou de vos proches peut être intéressant, prenez également le temps de vous renseigner sur internet. Il existe en effet de nombreux comparateurs, permettant de lister toutes les offres, à garanties équivalentes, afin de choisir la plus intéressante. Les assurances en ligne proposent des tarifs réduits, toutefois ils peuvent être moins joignables que les cabinets physiques. Face à un problème, vous préférerez peut-être avoir un interlocuteur physique. Là aussi, un critère à trancher, avant de se décider. À partir de la signature, le contrat dure un an et se renouvelle tacitement.

Comment résilier votre contrat d'assurance?

Si vous n'êtes pas satisfait ou avez trouvé mieux ailleurs, vous pouvez bien sûr résilier votre contrat, par lettre recommandée à votre assureur. Vous devez le faire deux mois avant la date d'échéance, lors de la première année de contrat.

À noter

A partir de la première année de contrat, vous pouvez tout à fait le résilier, à tout moment. La résiliation prendra un mois et vous serez alors remboursé du reste de la prime.