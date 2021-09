Vous pouvez encore corriger votre déclaration d'impôt

La tant attendue déclaration d'impôt peut être amenée à être modifiée si vous avez fait des erreurs ou des oublis, impactant directement le montant de l'impôt à payer. Car oui, vous avez le droit à l'erreur, rien n'est irréversible ! Vous pouvez corriger le tir, en fonction du moment où vous vous êtes rendu compte de votre erreur.

Vous pouvez encore corriger votre de?claration d'impo?t - iStock-legna69

Modifier ma déclaration d'impôt faite en ligne

Et pour les déclarations faites sur papier ?

Vais-je avoir une pénalité ?

Indiquer un changement d'adresse, une naissance...

Vous avez reçu votre avis d'impôt à partir de fin juillet, et vous vous êtes rendu compte de vos erreurs ou oublis ? Sachez que vous pouvez vous rattraper ! L'administration fiscale a prévu le coup : rendez-vous sur impots.gouv.fr, connectez-vous à votre espace particulier avec votre numéro fiscal et votre mot de passe. Vous trouverez le service intitulé « Corriger ma déclaration en ligne » : signez la nouvelle déclaration, déclenchez l'envoi à la DGFIP d'un nouvel avis d'imposition. Ouvert depuis le mois d'août, il restera accessible jusqu'à mi-décembre 2021.Vous ne pouvez pas profiter du service précédemment cité. Mais vous avez toujours des solutions à portée de main : soit vous envoyez un courrier à votre centre des impôts en expliquant votre situation et vos erreurs, soit vous remplissez une nouvelle déclaration où vous indiquerez en haut, en lettres capitales : « Déclaration rectificative annule et remplace ». Vous y mettrez les éléments corrects de la première ainsi que les informations corrigées, comme les montants par exemple.Si, à la suite de vos corrections, vous avez davantage d'impôts à payer, vous n'aurez aucune pénalité dans le cadre d'une déclaration rectificative hors délais, dans le cas où votre déclaration initiale a bien été soumise dans les temps. L'administration fiscale précise néanmoins que « des intérêts de retard à taux réduit pourront être appliqués sur les revenus déclarés hors délais ». Par la suite, une modification reste possible pour la déclaration de revenus 2020 : pour ce faire, adressez une réclamation en ligne ou par courrier avant le 31 décembre 2022.Certains éléments ne pourront être modifiés. Pour les changements d'adresse, vous pouvez les signaler sur impots.gouv.fr, via votre "Messagerie sécurisée", sous l'onglet "Ecrire" puis "Je signale un changement de situation personnelle". En ce qui concerne les changements de situation de famille, il faudra plutôt aller dans la section "Prélèvement à la source", en bas de page dans votre espace particulier, puis "Signalez un changement" sous "Votre dernière situation de famille connue est : ". Si vous n'arrivez pas à effectuer les étapes précédemment citées, l'autre solution reste la déclaration papier à "déposer auprès de votre centre des finances publiques (...) complétée d'un courrier explicatif demandant que cette déclaration annule et remplace la déclaration en ligne", précise le fisc.