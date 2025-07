Une étape supplémentaire dans la diversification de la SCPI Mistral Sélection avec l'entrée d’un actif industriel régional au sein du portefeuille

Swiss Life AM

La SCPI Mistral Sélection, gérée par Swiss Life Asset Managers France, annonce l'acquisition d'un ensemble immobilier industriel de 5 055 m², à Thizy-les-Bourgs, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Loué dans le cadre d'une opération de sale and lease back* de 9 ans ferme à l'entreprise Labojal, cet actif visant un haut rendement illustre la stratégie de la SCPI : identifier des actifs solides et résilients sur des marchés régionaux dynamiques.

Swiss Life Asset Managers France poursuit le développement de la SCPI Mistral Sélection en investissant dans un ensemble immobilier industriel situé dans la ZAC des Granges à Thizy-les-Bourgs (69). Cet actif, loué dans le cadre d'une opération de sale and lease back avec un bail de 9 ans ferme, affiche un taux de rendement cible de 9,15%**.

Un actif industriel stratégique à haute valeur ajoutée

D'une superficie de 5 055 m², l'ensemble comprend plusieurs zones dédiées : stockage, laboratoire, production, contrôle qualité et bureaux.

Il est occupé par Labojal, spécialiste reconnu de la fabrication de détergents et de produits d'hygiène pour les professionnels, solidement implantée sur le site.

La zone d'activité des Granges, à Thizy-les-Bourgs, regroupe 51 entreprises, majoritairement des TPE/PME industrielles, ainsi que des enseignes commerciales nationales, telles qu'Intermarché ou Bricorama.

Une localisation stratégique au cœur d'un territoire industriel dynamique

A seulement 70 km de Lyon et bien desservi par les grands axes routiers, le site bénéficie d'une excellente accessibilité et d'un environnement économique porteur.

En 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes demeurait le premier bassin industriel de France avec plus de 520 000 emplois dans le secteur (source : CCI Auvergne-Rhône-Alpes). Elle occupait également la deuxième place en termes de PIB (source : INSEE), grâce à un tissu économique solide et diversifié, favorable au développement d'actifs industriels performants.

Le marché industriel lyonnais a connu une forte croissance en 2024, avec 88 millions d'euros investis dans les locaux d'activité, soit une hausse de 103% par rapport à l'année précédente. Cette dynamique contraste avec le ralentissement du marché immobilier d'entreprise dans la métropole lyonnaise, et reflète l'intérêt croissant pour ce segment.

Le taux de rendement « prime » du secteur industriel s'établit à 6%, un niveau historiquement élevé et désormais équivalent à celui des bureaux (source : Arthur Loyd Lyon).

Labojal : un locataire solide, engagé et ancré localement

Fondée en 1964, Labojal développe et distribue des savons, détergents et produits d'entretien écologiques, certifiés Ecolabel et Ecocert, destinés aux secteurs CHR (cafés, hôtels, restaurants) et industriels.

Depuis 2013, l'entreprise mène une politique environnementale ambitieuse : zéro déchet, tri sélectif et traitement des eaux de rinçage. Forte d'une trentaine de collaborateurs, elle prévoit d'accélérer son développement via des opérations de croissance externe et le lancement de nouveaux produits.

Les recettes issues de cette opération immobilière de sale and lease back soutiendront directement le financement de ces initiatives.

Le mot du gérant

« Cette acquisition apporte une diversification supplémentaire à Mistral Sélection en ajoutant l'immobilier industriel régional au portefeuille de la SCPI, un segment particulièrement porteur. Nous sommes convaincus que cet actif, sécurisé par un locataire historique stratégiquement implanté, saura offrir à nos investisseurs un couple rendement/risque attractif sur le long terme. Elle s'inscrit également dans notre volonté de diversification sectorielle, en ciblant des actifs résilients au cœur de territoires économiques dynamiques », explique Julien Hennion, gérant de portefeuilles Grand Public chez Swiss Life Asset Manager France.

Mistral Sélection est disponible chez BoursoBank

La SCPI Mistral Sélection est disponible à la souscription en direct chez BoursoBank ainsi que dans les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et dans le plan d'épargne retraite PERin Matla.

* Le sale and lease back (ou cession-bail) est une opération financière par laquelle une entreprise vend un actif à un investisseur, puis le loue pour unelongue durée, afin d'en dégager des liquidités tout en conservant son usage.

** Le rendement indiqué peut varier à la hausse comme à la baisse. Il ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du fonds.