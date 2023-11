Voici les villes où habiter pour devenir propriétaire et décrocher un CDI

C'est à Mulhouse (Haut-Rhin) que les chances de décrocher un CDI et de devenir propriétaire sont les plus élevées. (Mastersenaiper / Pixabay)

Concilier la stabilité du CDI et le confort de la propriété. Un équilibre qui pouvait sembler complètement banal il y a 50 ans mais qui s'avère de plus en plus difficile à atteindre aujourd'hui. Dévoilée mercredi 29 novembre 2023 par Le Parisien , le 5e baromètre « Emploi et logement » du courtier Meilleurtaux et du site d’offres d’emploi Meteojob donne un nouvel éclairage sur les villes où les probabilités de décrocher ce Graal sont les plus élevées.

Un logement de 59 mètres carrés à Mulhouse

Pour établir leur classement, les deux organismes ont notamment pris en considération le nombre d’offres d’emploi en CDI pour 100 habitants, le taux de CDI dans la population active et le pouvoir d’achat immobilier, en tenant compte du salaire médian et des prix de l’immobilier. Afin de mieux les comparer, ils ont affecté un taux d'emprunt bancaire commun, de 4,3 % sur 20 ans, à tous leurs calculs.

Selon leurs estimations, c'est à Mulhouse (Haut-Rhin) que les chances de décrocher un CDI et de devenir propriétaire sont les plus élevées. Si le salaire net mensuel n'est pas particulièrement attractif (2 048 euros), le prix au mètre carré (1 886 euros) et la part de CDI pour 100 habitants (6, 7 %) en font une destination de choix, où il est possible d'acheter un logement de 59 mètres carrés en empruntant sur 20 ans. Sur le podium, on retrouve également Orléans, dans le Loiret (avec 2 463 euros de salaire médian et 2 886 euros le mètre carré, on peut envisager l'achat d'un 46 mètres carrés), puis Rouen, en Seine-Maritime (2 462 euros, 2 917 euros et 46 mètres carrés également).

Un objectif plus complexe dans les métropoles

« Les villes moyennes offrent tous les avantages de cadre de vie. Une taille suffisante pour bénéficier de nombreux services mais dans le même temps une proximité avec un cadre naturel et une facilité de logement » , analyse auprès de nos confrères Marko Vujasinovic, président de CleverConnect, maison mère de Meteojob. Et d'ajouter : « C’est dans ce contexte que se développent la délocalisation et la relocalisation d’entreprises, qui bénéficient par ailleurs de loyers de bureaux moins chers. »

A l'inverse, il semble beaucoup plus complexe de posséder son chez-soi dans les métropoles. La première ville de plus de 200 000 habitants, Lille, n’arrive qu’en 12e position. Marseille, Nice et Paris pointent quant à eux à la 29e, 30e et 31e place, tout en bas du classement. Si le salaire médian atteint 2 606 euros dans la capitale, le prix au mètre carré exorbitant (12 470 euros) ne permet d'obtenir qu'un petit 11 mètres carrés en empruntant sur 20 ans.