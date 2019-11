Vivienne Westwood : il n'y a pas que sur les podiums qu'elle surprend

La créatrice britannique Vivienne Westwood, reconnue pour son engagement de longue date dans la lutte contre le réchauffement climatique, préconise de supprimer complètement la propriété foncière pour sauver la planète.

Renoncer à la propriété privée

Un engagement de longue date

Invitée au London Design Festival début octobre, Vivienne Westwood s'est distinguée par son discours sur l'urgence climatique. Selon ses propos rapportés par le site britannique Dezeen, la styliste affirme que le renoncement collectif à la propriété individuelle des terrains serait un pas significatif dans la préservation de la planète. Sa campagne, intitulée « One world rent » prône le transfert de la propriété de la terre à un « un gouvernement responsable qui la détiendrait de manière démocratique dans le respect de la nature et des hommes ». Selon cette organisation, chaque individu pourrait être locataire d'une portion de terrain et serait garant de son entretien. Un modèle appuyant l'importance croisée de la responsabilité individuelle et collective dans l'entretien, la culture et la conservation des terres qui n'est pas sans rappeler la collectivisation des terres sous l'ère soviétique. La créatrice estime ainsi qu'il est « vital de passer à une nouvelle économie, parce que la nôtre est en train de nous tuer ».Vivienne Westwood et son compagnon, le créateur Andreas Kronthaler, sont reconnus pour leur fervent engagement en faveur de l'environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique. Leaders du mouvement fashion-écolo « réduire, réutiliser, repenser », ils réalisent les pièces de leurs collections avec des chutes de tissus ou des stocks résiduels invendus. Récemment, le créateur autrichien n'a d'ailleurs pas hésité à réagir publiquement sur les propos tenus par le patron de LVMH Bernard Arnault, critiquant le « catastrophisme » de la militante suédoise Greta Thunberg. À propos de cette dernière, Vivienne Westwood déclarait récemment, dans les colonnes de Paris Match que « Greta Thunberg (était) un ange » et que, comme elle, la créatrice voulait « améliorer le monde », s'affirmant comme une « intellectuelle activiste ».L'industrie de la mode pèse près de 67 milliards d'euros de chiffres d'affaires en France. Rappelons également que la production industrielle de vêtements est aujourd'hui responsable de 20 % des rejets d'eaux usées et de 10 % des émissions de CO? à travers le monde.