Vente record d’une villa à 28 millions d’euros sur le bassin d’Arcachon

Il faut croire que l’immobilier de grand luxe ne connaît pas la crise avec cette transaction hors normes conclue sur le secteur de Pyla-sur-Mer.

Un prix stratosphérique, 28 millions d’euros, que l’on pensait réservé aux plus beaux hôtels particuliers parisiens ou éventuellement à des villas d’exception de la Côte d’Azur ou d’immenses chalets de stations de ski huppées. C’est à ce tarif que s’est réalisé la vente d’une propriété sur le bassin d’Arcachon, à Pyla-sur-Mer, comme l’a dévoilé le quotidien Sud-Ouest . Une confirmation que les biens sans aucun défaut disposant d’une situation exceptionnelle continuent à partir au prix fort.

La transaction a été réalisée directement par un notaire. On apprend, par Sud Ouest, ainsi que la propriété se situe sur le boulevard de l’Océan, dans le quartier de Pyla-sur-Mer sur la commune de La Teste-de-Buch. Elle est évidemment située en première ligne pour disposer des meilleurs points de vue vers le bassin d’Arcachon, la dune du Pilat, le cap Ferret ou encore l’océan, tout en restant discrète sous les pins. On découvre par ailleurs que l’ensemble s’étend «sur plusieurs milliers de mètres carrés» avec une «très grande villa» et un terrain de tennis. C’est, semble-t-il, une demeure qui a été «la résidence de personnalités essentielles à Pyla-sur-Mer» . Quant aux acquéreurs, tout juste apprend-on qu’ils apprécient particulièrement les lieux et ont déjà une vie à Pyla-sur-Mer.

Jusqu’à 50.000 €/m²

Rappelons que si cette vente est un record, le secteur en connaît régulièrement autour de 10 millions d’euros voire de 20 millions. L’enseigne immobilière de luxe Barnes rappelle que les villas d’exception avec vue peuvent toujours se vendre entre 30.000 et 50.000 €/m². Il y a quelque temps l’agence Barnes bassin d’Arcachon qui proposait une demeure sur ce secteur à 20 millions d’euros rapportait que le propriétaire avait écarté une offre à 17 millions . C’est pourtant à ce montant qu’en 2021 le patron de Free, Xavier Niel, avait acheté une villa au Cap Ferret avec sa compagne Delphine Arnault.