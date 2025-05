Vacances : anticipez et sécurisez votre maison avant l’été / iStock.com - Rafa Jodar

Inscrivez-vous à l’Opération Tranquillité Vacances (OTV)

Si vous envisagez une absence prolongée pendant les vacances d’été, il vous est possible de vous inscrire en ligne à l’Opération Tranquillité Vacances. Ce service vous permet de partir l’esprit tranquille puisqu’en votre absence, des patrouilles sont organisées par les forces de l’ordre et ce, de jour comme de nuit. En cas d’anomalie, vous êtes prévenu par la police ou la gendarmerie. L’OTV est disponible toute l’année même en dehors des vacances scolaires.

Adoptez les bons réflexes

Avant de partir en vacances, pensez à : cacher vos objets précieux ; vérifier que tous les accès sont fermés et, si possible, verrouillés ; prévenir vos voisins et vos proches que vous vous absentez ; ne laisser ni échelle(s), ni outils ou autres dans votre jardin ; ne pas partager vos dates de vacances sur les réseaux sociaux.

Investissez dans des équipements de sécurité

Pour dissuader les cambrioleurs de visiter votre maison pendant que vous profitez d’une pause bien méritée, équipez-la d’un système anti-intrusion. Plusieurs entreprises proposent des kits incluant des détecteurs (chocs, ouvertures…), des caméras et autres accessoires utiles sans oublier un service de télésurveillance 24 h/24 et 7 j/7. Vous pouvez aussi miser sur la domotique et gérer l’ouverture/la fermeture de vos volets ou encore l’éclairage de votre bien à distance. Cela permettra de simuler votre présence. Il vous est également possible d’installer des barreaux de sécurité - aussi appelés grilles de défense télescopiques - au niveau de vos différentes fenêtres et de remplacer votre serrure de porte d’entrée par un modèle plus sécurisé (serrure connectée, par exemple). Rappelons que d’après l’ONDRP, 8 cambrioleurs sur 10 passent par la porte d’entrée. Or, quand l’effraction prend plus de cinq minutes, en règle générale, ils abandonnent.

Rapprochez-vous de votre assurance

Avant de partir en vacances, pensez à vérifier auprès de votre compagnie d’assurance que votre contrat couvre bien les vols et les cambriolages. Si ce n’est pas le cas, voyez ce que votre assurance vous propose comme solution.

Pensez aussi aux autres incidents

Quand on s’absente, on pense d’abord à protéger sa maison des cambriolages. Mais il faut aussi penser aux autres types de risques comme les incendies, les dégâts des eaux ou encore les événements climatiques. Lorsque vous vous absentez, coupez l’eau, débranchez un maximum d’appareils et vérifiez également le bon fonctionnement des piles de vos détecteurs de fumée. Rangez vos tables et chaises de jardin ainsi que les coussins et tous les autres objets risquant d’être abîmés si le vent se déchaîne. Tout ce qui ne peut pas être mis à l’abri mais risque d’être détérioré peut être attaché avec des chaînes. Pensez enfin à couper l’alimentation en gaz de votre cuisine et à éloigner les éléments inflammables des sources de chaleur. En revanche, n’éteignez pas la VMC, elle doit continuer de fonctionner en votre absence.