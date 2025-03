UPÊKA : une SCPI européenne diversifiée qui affiche des performances prometteuses pour son premier exercice

La SCPI UPÊKA – gérée par AXIPIT Real Estate Partners – conclut son premier exercice complet avec des résultats conformes aux objectifs annoncés. Créée en juin 2023, cette jeune SCPI se distingue par une stratégie d'investissement européenne et diversifiée, combinant trois piliers fondamentaux : la diversification sectorielle, l'asset management actif et l'ancrage européen.

Une stratégie d'investissement triaxiale

Axipit Real Estate Partners a développé une approche distinctive basée sur trois éléments (appelés « sécurités » par le gestionnaire d’actifs) jugés essentiels dans le contexte actuel. Premièrement, une diversification sans exclusive permettant de saisir les opportunités d'investissement indépendamment de leur nature. Cette flexibilité s'avère particulièrement pertinente dans un contexte de reconstitution des primes de risque liée à l'amorce de la baisse des taux directeurs.

Deuxièmement, l'asset management constitue un élément central de la stratégie, reconnaissant la nécessité d'une gestion active pour répondre aux évolutions des besoins des utilisateurs et garantir la résilience à long terme des actifs.

Enfin, la présence paneuropéenne du groupe, implanté dans douze pays, permet de s'appuyer sur une expertise locale indispensable pour éviter les écueils d'investissements transfrontaliers.

Un portefeuille équilibré et performant

Au 31 décembre 2024, UPÊKA a constitué un portefeuille de dix actifs répartis entre l'Espagne (51%), les Pays-Bas (37%) et la France (12%). Cette diversification géographique s'accompagne d'un équilibre sectoriel entre bureaux (37%), commerces (37%) et logistique/locaux d'activité (26%). Les investissements réalisés totalisent 24,70 millions d'euros, démontrant une capacité de déploiement rapide des capitaux collectés.

La qualité du portefeuille se reflète dans un taux d'occupation financier de 100% et des durées de baux sécurisées, avec une WALT (durée moyenne des baux jusqu'à leur terme) de 14,4 ans et une WALB (durée moyenne jusqu'à la première possibilité de sortie) de 8,7 ans. Les rendements acte en main des acquisitions oscillent entre 7,35 et 8%, pour une moyenne de 7,61%.

Des performances financières solides

Pour son premier exercice complet, UPÊKA affiche une performance brute de fiscalité étrangère de 7,96%, dépassant les objectifs initiaux. La SCPI a distribué un dividende de 3,85 euros par part au quatrième trimestre 2024, portant la distribution annuelle à 15,91 euros par part. Le prix de la part est maintenu à 200 euros avec une valeur de reconstitution de 200,75 euros, témoignant d'une valorisation maîtrisée.

La capitalisation atteint 29,2 millions d'euros fin 2024, représentant 879 associés, dont une part significative de membres fondateurs et sponsors. L'endettement reste modéré à 3,87%, préservant la capacité d'investissement future.

Engagement ESG et perspectives

UPÊKA a obtenu le label ISR en septembre 2024, confirmant son engagement dans une démarche d'investissement responsable. La stratégie ESG s'articule autour de trois axes : la réduction de l'empreinte environnementale, le bien-être des utilisateurs et la sensibilisation des parties prenantes aux pratiques vertueuses.

La SCPI vise un TRI cible à 10 ans de 6,50% et annonce un objectif de distribution de 7,00% pour 2025, témoignant d'ambitions de croissance maîtrisée. Les dernières acquisitions, notamment en Espagne, illustrent la capacité à identifier des opportunités attractives sur différents marchés européens.

Pour 2025, la stratégie restera focalisée sur la diversification géographique et sectorielle avec une attention particulière portée à l'asset management des actifs en portefeuille. Le maintien d'un délai de jouissance de 5 mois témoigne d'une approche prudente dans le déploiement des capitaux, privilégiant la qualité des acquisitions à la rapidité d'investissement.

La SCPI UPÊKA se positionne ainsi comme un véhicule d'investissement innovant, combinant diversification européenne, gestion active et engagement ESG. Les résultats de ce premier exercice complet valident la pertinence de sa stratégie d'investissement triaxiale, tout en posant les bases d'une croissance durable pour les années à venir.