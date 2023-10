Une villa turque extravagante est à vendre en Bretagne

Une villa néo-mauresque dans les Côtes-d’Armor, c’est une construction rare qui vaut son pesant d’or. Elle est en vente pour 2,5 millions d’euros.

« À ma connaissance, il n’y a pas d’autres villas à l’architecture aussi prononcée dans cette partie de la Bretagne », expose Chrystelle Masson de l’agence Patrice Besse, spécialisée dans les édifices de caractère, en charge de la vente. Effectivement, il est rare de voir une villa néo-mauresque sur la côte bretonne , comme celle qui est proposée à la vente actuellement pour plus de 2,5 millions d’euros. On a plutôt l’habitude de voir des maisons de pêcheurs, des longères avec des murs en granit, des volets colorés et des toits en ardoises, des malouinières ou encore des chaumières. Rien d’étonnant donc à ce que les locaux soient restés stupéfaits par son aspect extravagant lors de sa construction.

Après être passée dans les mains de plusieurs propriétaires, la villa de plus de 300 m², implantée entre Saint-Brieuc et Paimpol, sur la côte du Goëlo depuis 1880, dans les Côtes-d’Armor (22), elle est tombée dans l’escarcelle d’un banquier belge qui a fait de nombreux travaux, dans la vague orientaliste, avec des décors exotiques aux couleurs chatoyantes. Un cadre digne d’un conte des Mille et Une Nuits. Le banquier a ajouté une nouvelle aile et des bow-windows.

Un château d’eau sous le bulbe

La villa est visible à des kilomètres à la ronde avec son bulbe qui surmonte l’édifice, typiquement mauresque. « À la base, le bulbe était un château d‘eau . Un système de récupération d’eau de pluie était installé sur le toit terrasse, et l’eau s’écoulait par des citernes sous la maison alimentant la villa en eau courante », raconte Chrystelle Masson. Un système précurseur qui n’est plus en fonctionnement aujourd’hui mais le bulbe remarquable est resté. Autres éléments remarquables: les mosaïques au sol, la cheminée, les caissons au plafond ainsi que les nombreuses moulures et les tapis exotiques. Quasiment toutes les pièces offrent une vue directe sur la mer.

Dans la configuration d’origine, au rez-de-chaussée se trouvait une seule pièce comme dans les palais des Mille et Une Nuits mais maintenant la pièce est cloisonnée. La mosaïque au sol est restée la même dans toutes les pièces du rez-de-chaussée toutefois. Mais la villa a conservé la majorité de ses atouts. Elle a bien failli être démolie pour être remplacée par un hôtel à la fin des années 1970 mais elle a finalement été achetée par le propriétaire actuel qui a décidé de construire un hôtel 4 étoiles en contrebas de la villa et de conserver la maison telle que. « Heureusement, elle fait partie du paysage local aujourd’hui », commente Chrystelle Masson.