Une pétition réclame la fermeture d’un site d’achat de résidences secondaires

Le site internet madeuxièmemaison.fr est dans le viseur du parti breton l’Union démocratique bretonne. Une pétition qui a recueilli plus de 7000 signatures a été lancée. Elle réclame la fermeture du site.

« Le logement n’est pas secondaire-fermez le site madeuxièmemaison.fr! ». Tel est l’intitulé de la pétition lancée par l‘Union démocratique bretonne (UDB). Ce parti réclame la fermeture du site internet madeuxièmemaison.fr, une plateforme imaginée par la Caisse d’Épargne Bretagne-Pays de la Loire, pour accompagner les futurs acquéreurs de résidence secondaire . Sur ce site figurent des annonces immobilières, des conseils sur les solutions de financement. Il s’adresse aussi aux personnes déjà propriétaires d’une résidence secondaire pour les aider à trouver des artisans locaux ou bien pour louer leur bien. La pétition a pour le moment recueilli plus de 7000 signatures.

« Nous ne supportons pas de voir une banque, la Caisse d’Épargne Bretagne - Pays de Loire, faire la promotion de l’achat de résidences secondaires. Elle n’est certes pas la seule à le faire, mais le cynisme a été poussé jusqu’à la création d’un site internet dédié: «madeuxiememaison.fr». Un affront à toutes celles et ceux qui peinent à se loger », est-il stipulé dans la pétition. Il est également précisé: « Il ne se contente pas de répondre à une demande: il la suscite, l’encourage, la légitime », peut-on lire aussi. Pour l’UDB, les résidences secondaires qui se multiplient en Bretagne sont en partie responsable de la crise du logement . Elles entraînent une hausse des prix de l’immobilier empêchant les locaux de se loger.

Environ 12% de résidences secondaires

Les résidences secondaires représentent 12% de l’ensemble des logements en Bretagne (233.600 au total), selon l’Insee, une proportion qui grimpe à 16% dans le Morbihan et 14% dans les Côtes-d’Armor, contre 9% en moyenne en France métropolitaine. Cela place la Bretagne au 4e rang des régions françaises dans ce domaine, derrière la Corse, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie, a souligné Tristan Picard, chef du service études de l’Insee en Bretagne. En plus des 7000 signatures, la pétition compte pas moins de 167 commentaires: « Il faut un quota à ne pas dépasser de maisons secondaires par commune afin que la vie locale soit présente tout au long de l’année, et pour que ses habitants puissent continuer à y vivre », suggère un des internautes. « Une honte ce site comme s’il n’y avait déjà pas assez de maisons secondaires, il faut prioriser les Bretons et surtaxer les maisons secondaires ! » s’emporte un autre. La Caisse d’Épargne Bretagne-Pays de la Loire va-t-elle fermer le site? Contactée par Le Figaro , la banque n’a pas répondu à nos sollicitations. Il reste que si les restrictions apportées aux locations touristiques de courte durée se multiplient à travers le pays avec de solides bases légales, interdire purement et simplement les résidences secondaires est une autre histoire.