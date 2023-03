Une pétition choc exige que l’État paie 100% des travaux énergétiques

En un mois, une pétition a réuni plus de 15.000 signatures qui approuvent l’idée de déduire les travaux de rénovation énergétique sur l’impôt sur le revenu pour les propriétaires occupants.

« Ras-le-bol! » L’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) pique un coup de gueule contre le gouvernement. « Les propriétaires sont les vaches à lait de l’État , lâche Eudes Baufreton, directeur général de l’UNPI. Ils financent les dépenses publiques avec la hausse de la taxe foncière et touchent des aides à la rénovation qui ne comblent pas la hausse du prix des matériaux ». Pour marquer le coup, l’association vient de lancer une pétition pour interpeller la première ministre Élisabeth Borne .

L’objectif? Réclamer à l’État qu’il prenne à sa charge 100% des frais des travaux de rénovation énergétique pour les propriétaires occupants. « Pour éviter les abus, le prix au m² des travaux serait plafonné à 450 euros par m² », précise Eudes Baufreton. Quant aux bailleurs qui bénéficient déjà d’une déduction sur leurs revenus fonciers, plafonnée à 23.000 euros, l’idée serait de la déplafonner. Deux idées chocs qui semblent avoir peu de chances d’aboutir et ce, d’autant plus, que le ministre du Logement a d’ores et déjà affiché son opposition. « Cette proposition n’est pas justifiée car elle bénéficierait à des propriétaires occupants qui n’en ont pas forcément besoin d’un point de vue financier , confie au Figaro l’entourage d’Olivier Klein. Par ailleurs, ce serait revenir sur l’extinction du crédit d’impôt transition énergétique et sa transformation en prime qui a permis la création d’une aide plus lisible, plus juste et plus efficace ». Nul doute que le sujet sera à l’ordre du jour de sa prochaine rencontre avec les dirigeants de l’UNPI, prévue le lundi 13 mars.

La menace d’une nouvelle exigence des banques

Au-delà de la mesure plus symbolique que réaliste, cette pétition, qui a déjà réuni plus de 15.000 signatures en moins d’un mois, vise surtout à alerter le gouvernement sur la situation « inquiétante » des propriétaires modestes et/ou âgés qui sont « à court de liquidités » pour payer les travaux de rénovation énergétique et « se sentent acculés ». « À Clermont, une veuve septuagénaire est prête à vendre son garage pour s’en sortir. Elle n’a même pas osé en parler à ses enfants », raconte Christophe Demerson, président de l’UNPI qui souligne que « de plus en plus de propriétaires âgés préfèrent vendre leur grand appartement en viager plutôt que de le quitter ». Pour rappel, les grosses réparations sont à la charge de l’acquéreur, là où les menus travaux doivent être payés par le vendeur. « La situation est d’autant plus inquiétante que dès 2025, une banque nationale nous a confié qu’elle ne prêtera plus aux futurs acquéreurs d’une passoire thermique, si la vente n’est pas accompagnée d’un audit énergétique complet (entre 600 et 800 euros a priori) et qui fera baisser le prix de la transaction. Cette mesure pourrait être généralisée en 2 028 », souligne Eudes Baufreton.