Une nouvelle étape pour la SCPI Mistral Sélection, désormais disponible en assurance-vie dans les contrats BoursoVie et Ex-Direct

Lancée en avril 2024 par Swiss Life Asset Managers France – acteur de référence dans la gestion d'actifs immobiliers avec plus de 61 milliards d'euros d'actifs sous gestion – Mistral Sélection franchit une nouvelle étape de son développement : elle est désormais disponible dans les contrats d'assurance-vie BoursoVie et Ex-Direct de l'assureur Generali, distribués par BoursoBank.

Un référencement stratégique qui renforce son positionnement et offre aux épargnants un nouvel accès à un placement immobilier performant, dans un cadre fiscal particulièrement avantageux.

L'assurance vie : un cadre fiscal attractif pour investir

Avec son éligibilité dans les contrats d'assurance-vie, la SCPI Mistral Sélection devient encore plus accessible et pertinente pour les épargnants en quête de diversification. Ce support leur permet de bénéficier d'une fiscalité allégée et différée : les revenus ne sont pas immédiatement imposés, et les retrait partiels ou totaux s'effectuent dans des conditions avantageuses, selon la durée de détention. En effet, sur le long terme, l'assurance-vie devient encore plus intéressante.

Grâce à ce cadre fiscal, Mistral Sélection conjugue donc performance locative, engagements ESG et flexibilité patrimoniale : une solution puissante pour diversifier et dynamiser son épargne dans la durée.

Une SCPI sans frais d'entrée, en quête des meilleures opportunités du marché

Dans un marché immobilier en phase de stabilisation après les hausses de taux de 2023, Mistral Sélection se distingue par son approche différenciante et son accessibilité : un prix de part de 180 € et zéro frais d'entrée à la souscription . Un modèle encore rare sur le marché des SCPI puisque 100 % du capital investi est immédiatement productif. La société de gestion, Swiss Life Asset Managers France, se rémunère uniquement sur les loyers perçus via des frais de gestion, garantissant un réel alignement d'intérêts avec les investisseurs.

Ce modèle économique s'accompagne d'une stratégie dite « opportuniste », ciblant les actifs à fort potentiel de revalorisation, en France ou dans la zone euro. L'acquisition récente d'un retail park à Ermesinde, près de Porto – avec un rendement visé de plus de 7 % – illustre parfaitement cette logique d'investissement agile et opportuniste.

Une diversification géographique et sectorielle pensée pour la résilience

Depuis son lancement, Mistral Sélection a connu une croissance soutenue. A fin mars, la SCPI comptabilisait près de 2000 associés souscripteurs et sa capitalisation atteignait 23,6 millions d'euros. Cette dynamique repose sur une sélection rigoureuse des actifs, tous loués à 100 %, avec zéro vacance locative. Son portefeuille compte aujourd'hui six actifs, majoritairement dans les commerces et les bureaux, situés en centre-ville ou en périphérie dynamique.

À Marseille, la SCPI a notamment acquis un immeuble de bureaux dans le 5ᵉ arrondissement, loué au siège social d'un acteur français du prêt-à-porter, offrant un rendement espéré de 7 % avec un bail long terme.

Une SCPI responsable, en phase avec les attentes du marché

En octobre 2024, la SCPI a obtenu le label ISR (Investissement Socialement Responsable) – une distinction attribuée par les autorités françaises aux fonds intégrant des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) dans leur gestion. Mistral Sélection applique une approche « Best-in-Progress », visant à améliorer la performance environnementale et sociale de ses actifs : réduction des consommations énergétiques, amélioration de l'accessibilité, suivi des impacts carbones.

Cette approche responsable répond à l'évolution des usages immobiliers – du retail de proximité à l'immobilier tertiaire adapté aux nouveaux usages du travail – et renforce l'attractivité de Mistral Sélection. La SCPI se positionne ainsi pleinement comme une solution d'investissement durable et résiliente sur le long terme pour les épargnants.

Un référencement stratégique au service des épargnants

La présence de la SCPI Mistral Sélection dans les contrats BoursoVie et Ex-Direct de l'assureur Generali distribués par BoursoBank constitue un levier puissant pour les épargnants comme pour la SCPI.

Pour les épargnants : un accès facilité à l'investissement immobilier performant tout en bénéficiant d'un cadre fiscal avantageux.

Pour la SCPI : ce référencement dynamise la collecte, élargit la base d'associés souscripteurs et renforce ainsi sa capacité à saisir de nouvelles opportunités d'investissement.

Cette étape clé s'inscrit pleinement dans la trajectoire de croissance et de création de valeur sur le long terme portée par Mistral Sélection, la SCPI qui donne un nouveau souffle à votre épargne.

Vous souhaitez investir dans l'unité de compte “SCPI Mistral Sélection”(SCPIMS969500) des contrats d'assurance-vie BoursoVie et Ex-Direct ?

Les conditions suivantes s'appliquent :

1. Vous pouvez investir jusqu'à 30 % de la valeur totale de votre contrat dans cette unité de compte.

2. La somme totale investie sur l'ensemble des supports liés à l'immobilier ou aux actifs non cotés (exemple : FCPI, OPCI, SCI, SCPI, ...) ne doit pas dépasser 50 % de la valeur totale de votre contrat, avec un plafond de 1 000 000 €. Au-delà, le surplus sera automatiquement investi sur un support monétaire du contrat.

3. Aucun retrait partiel ou arbitrage sortant n'est autorisé sur ce support pendant les 4 premières années suivant l'investissement. Passé ce délai, les rachats sont possibles, mais la valeur de rachat est réduite de 3 % par rapport à la valeur de réalisation.

4. Les revenus éventuels générés sont distribués par l'assureur et affectés au contrat à hauteur de 90% après déduction des frais de gestion, puis réinvestis dans ce support. Si celui-ci devient indisponible ou fermé à la souscription, les revenus seront réinvestis dans un autre support disponible au sein du contrat. Le versement est effectué chaque trimestre, en fin de mois suivant la fin du trimestre civil.

5. Le délai de jouissance est de 4 mois : vous commencez à percevoir les revenus à partir du 1er jour du 5e mois suivant votre souscription.