Un tout nouvel outil recense les caractéristiques des 38 millions de logements construits en France métropolitaine.

Une base de données nationale des bâtiments à découvrir-iStock-saiko3p

Suivre l’évolution du bâti

Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), l’Agence Qualité Construction (AQC) et le collectif de professionnels de la construction Profeel ont récemment dévoilé un tout nouvel outil de référence dans le domaine de construction. La Base de données nationale des bâtiments (BDNB) a pour objectif de recenser de manière exhaustive les spécificités des bâtiments construits sur le territoire national. Dans les faits, la BDNB établit une fiche d’identité intégrant plus de 250 informations sur chaque construction résidentielle et non-résidentielle localisée en France métropolitaine et en Corse. À terme, cette base, actualisée régulièrement, devrait permettre de suivre scrupuleusement l’évolution du parc, notamment en ce qui a trait aux rénovations énergétiques.

38 millions de logements passés à la loupe

En France métropolitaine, le patrimoine bâti représente 38 millions de logements, et près d’un milliard de m² de locaux tertiaires. Dans les prochaines années, ce patrimoine devra subir des rénovations d’une ampleur inédite, pour se conformer à la législation en vigueur et répondre aux différents enjeux environnementaux. Outil d’information, la BDNB a été conçue pour permettre aux acteurs du milieu de saisir les enjeux techniques et économiques des territoires et de chaque bâtiment afin d’élaborer les meilleures stratégies de rénovation possibles.

Une cartographie fiable et inédite

Pour constituer une cartographie fiable et exhaustive, la CSTB a récupéré puis croisé les données issues d’une trentaine de bases appartenant à des organismes publics. Les valeurs relatives aux éventuelles données manquantes sont générées par un algorithme, et les performances énergétiques sont simulées par des modèles physiques, offrant une vision globale inédite des spécificités et des performances de chaque bâtiment. Sur chaque fiche, la BDNB renseigne notamment la morphologie du bâti, son histoire administrative, ses équipements techniques, ou encore son mode de chauffage.

Comment y accéder ?

Selon les déclarations du CSTB, l’accès aux données de la BDNB est établi en accord avec les différents exploitants des bases de données et se conforme au Règlement général sur la protection des données (RGPD). Il existe actuellement trois différents niveaux d’accès. La BDNB open regroupe toutes les données publiques. Elle est en accès libre depuis le portail data.gouv.fr. L’accès à la BDNB ayants-droits est conditionné aux exigences de diffusion fixées par les propriétaires de certaines données. Enfin, la consultation de la BDNB expert est restreinte au cadre de travaux de recherche et d’expertise entrepris en collaboration le CSTB.