Une acquisition emblématique de Sogenial Immobilier dans l’Arteparc Lille-Lesquin pour le compte de sa SCPI Cœur de Régions

Le 5 décembre 2024, Sogenial Immobilier – via sa SCPI Cœur de Régions – a annoncé le renforcement de son portefeuille immobilier avec l’acquisition d’un immeuble de bureaux de plus de 2000 m2 situé dans l’Arteparc Lille-Lesquin. Cette opération illustre la stratégie d’investissement durable et performante de la SCPI Cœur de Régions, en s’appuyant sur un bien immobilier répondant aux meilleurs standards actuels et aux attentes environnementales les plus exigeantes.

Une localisation stratégique et éco-responsable

L’immeuble acquis par la SCPI Cœur de Régions est implanté au cœur de l’Arteparc Lille-Lesquin, un parc tertiaire de troisième génération réputé pour ses performances énergétiques et environnementales. En effet, ce parc fonctionne en grande partie sur le principe de l’auto-consommation énergétique, intégrant des solutions innovantes pour minimiser son empreinte carbone.

De plus, sa localisation au sein de la métropole lilloise lui confère une excellente connectivité, minimisant ainsi les distances parcourues par les utilisateurs. Les locataires bénéficient d’un accès direct aux principaux axes routiers, notamment les autoroutes A1 et A27, ainsi qu’à des infrastructures clés telles que l’aéroport de Lille-Lesquin, les gares et le centre-ville de Lille.

Un actif aux performances environnementales certifiées

Construit en 2018, cet immeuble de 2 004 m² est réparti sur trois niveaux (R+2) et incarne les meilleures pratiques de l’immobilier tertiaire moderne. Il arbore des labels de performance énergétique, notamment Effinergie 2013+ et NF bâtiments tertiaires HPE (Haute Performance Énergétique), attestant de sa faible consommation énergétique et de son alignement avec les objectifs de l’accord de Paris.

Le bâtiment est intégralement loué à sept locataires nationaux et internationaux sous des baux commerciaux récemment signés. Cette sécurité locative reflète la qualité de l’actif et son attractivité sur le marché des utilisateurs d’immobilier d’entreprise.

Une acquisition bien accompagnée

L’acquisition a été réalisée avec l’appui de plusieurs experts. Parmi eux, Maître Alexandre Leroy-Pelissier de l’étude Affidavit Notaires, ainsi que Louanas Azoune (Citae) et Nathalie Vanneuville (Arthur Loyd) qui ont contribué à finaliser cette transaction dans les meilleures conditions.

Cette collaboration souligne l’expertise de Sogenial Immobilier dans la conduite de projets complexes, mêlant performance financière et respect des normes environnementales.

Sogenial Immobilier : un acteur majeur en gestion d’actifs immobiliers

Depuis 1981, Sogenial Immobilier se positionne comme un acteur clé dans la gestion de fonds immobiliers, proposant des solutions adaptées aux investisseurs particuliers et institutionnels. Agréée par l’AMF depuis 2012, la société gère un portefeuille diversifié incluant SCPI, OPCI et autres structures d’investissement spécialisées.

Avec quatre SCPI distinctes, dont Cœur de Régions lancée fin 2018 et qui capitalise aujourd’hui près de 370 millions d’euros, Sogenial Immobilier s’engage dans des projets immobiliers durables à forte valeur ajoutée.

Une vision tournée vers l’avenir

Cette acquisition récemment annoncée s’inscrit dans une démarche stratégique de la SCPI Cœur de Régions, visant à consolider son portefeuille avec des actifs combinant performance, qualité locative et respect de l’environnement.

Ce modèle d’investissement, qui privilégie la durabilité et la sécurité, reflète la volonté de Sogenial Immobilier de répondre aux enjeux économiques et écologiques de demain.