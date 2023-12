Un site abandonné après l’arnaque Apollonia renaît de ses cendres

Un immeuble à l’agonie après avoir fait l’objet d’un scandale immobilier qui a escroqué de multiples investisseurs immobiliers, l’affaire Apollonia, va se métamorphoser en une résidence de standing de 108 logements.

C’est un pari fou. Un projet à haut risque qui en refroidirait plus d’un. La résidence Les Tritons, à Sète (34), a été la cible de la société Apollonia et semblait vouée à un triste destin. Laissée à l’abandon, elle est devenue une verrue jusqu’à ce que le promoteur EnVol se lance dans l’aventure et acquiert l’immeuble à l’agonie. Un projet qui a obtenu la médaille d’or au challenge de l’habitant innovant 2024 organisé par le Pôle Habitat FFB dans la catégorie Transformation du Tissu urbain existant - Promoteur. Retour sur cette histoire vertigineuse.

À l’origine, Les Tritons est un hôtel prestigieux, qui date de 1980, situé sur un emplacement de choix, à 100 mètres seulement de la Méditerranée. « L’hôtel des Tritons était un établissement emblématique, un bel hôtel de standing », se souvient François Commeinhes, le maire de Sète. Cet hôtel a ensuite connu une descente aux enfers et a fait l’objet d’un scandale immobilier: des investisseurs principalement issus du milieu médical ont été floués par la société immobilière Apollonia qui vendait sur plan, par simple démarchage téléphonique, des appartements clé en main au double de leur valeur réelle pour se verser une commission de 15%. Apollonia séduisait les acquéreurs par ses programmes immobiliers éligibles au dispositif des loueurs en meublé professionnels (LMP), fiscalement avantageux. La valeur des logements ayant été surévaluée, les acheteurs se sont toutefois vite retrouvés surendettés et l’immeuble a été délaissé.

La partie détenue par la société Apollonia a été saisie et mise aux enchères. « Le site exceptionnel nous a poussés à nous intéresser à la vente aux enchères des Tritons mais seules 51% des parts étaient disponibles à la vente. 49% des parts étaient détenues par 17 autres copropriétaires surendettés, victimes d’Apollonia », explique Laury Portales, présidente d’EnVol, au Figaro . Le promoteur EnVol décide pourtant d’acquérir les parts vendues aux enchères pour 551.000 euros sans savoir à l’avance s’il va parvenir à convaincre les familles désabusées de vendre leurs parts, celles-ci ayant désormais du mal à accorder leur confiance.

Une négociation qui a duré 18 mois

« On est une entreprise familiale ce qui a rassuré ces familles en détresse qui ont été abusées par une entreprise. Et notre projet de rachat permettait de solder leurs dettes. On a quand même mis 18 mois à convaincre les propriétaires à nous céder leurs parts . On pensait que les négociations prendraient plutôt une année mais nous avions beaucoup d’interlocuteurs à rencontrer », reconnaît Laurie Portales. EnVol a également dû convaincre les banques de lever les hypothèques, « ce qui n’était pas aisé mais elles n’avaient pas trop le choix. Nos intérêts n’étaient pas contraires donc elles ont accepté ».

Après 3 ans de portage foncier, EnVol a enfin obtenu un permis de construire pour son projet. Le promoteur passera de 76 à 108 logements (dont 27 sociaux) en achetant les logements de deux voisins. La résidence de 4 étages comprendra des T2, des T3 et des T5 ainsi que des jardins potagers, de grandes terrasses privatives, 167 emplacements vélos et offrira une vue imprenable sur la mer dès le deuxième étage. Le bâtiment actuel sera démoli et reconstruit, la réhabilitation étant impossible au vu de l’état de l’édifice. Les matériaux détruits seront toutefois recyclés et réemployés. « Nous répondons aux enjeux des friches urbaines attendues par les collectivités », se réjouit Laury Portales. La commercialisation sera lancée en début d’année avec un prix de vente moyen de 6000 euros TTC le mètre carré, parking compris. Certains propriétaires actuels ont évoqué l’idée d’acquérir un appartement dans cette résidence mais après les dettes contractées, le projet n’est pas évident à concrétiser. Un moyen de conjurer le mauvais sort?