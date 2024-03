Un septuagénaire se suicide alors qu’il vient d’être expulsé de son logement

En Espagne où les expulsions locatives se multiplient, ce fait divers concernant un couple âgé a suscité beaucoup d’émotions.

Les douloureuses affaires d’expulsions se succèdent de l’autre côté des Pyrénées. La semaine dernière, un collectif de 54 familles se mobilisait contre un fond vautour qui venait de racheter leur immeuble et prévoyait de toutes les expulser. Un phénomène d’autant moins rare que les prix immobiliers de la capitale ont énormément grimpé ces dernières années. Mais Madrid n’est pas la seule touchée par ce phénomène comme le prouve ce fait divers survenu il y a quelques jours à Sabadell, cité de 200.000 habitants située à une trentaine de kilomètres de Barcelone .

Comme l’explique la chaîne de télé catalane 3/24 , un couple de septuagénaires ne parvenant plus à payer son loyer de 480 euros par mois depuis deux ans a été expulsé récemment de l’appartement qu’il occupait depuis 30 ans. Les médias locaux ont évoqué le destin tragique d’Alex et de son épouse malade et constamment alitée. Celui qui assistait en permanence sa femme et qui était connu de tous pour les petits travaux qu’il effectuait chez les uns et les autres n’a pas supporté de se retrouver à la porte de son logement.

L’épouse sera relogée

Alors que sa conjointe a été acheminée vers un hôpital, Alex aurait quitté les lieux «à pied et en état de choc» pour se rendre dans un parc voisin où il s’est suicidé quelques instants plus tard. Toujours selon 3/24, Alex n’aurait jamais signalé ses difficultés financières ni aux services sociaux, ni à la mairie. Ces derniers s’étaient pourtant préoccupés de l’état de santé de la malade, sans jamais obtenir de réponse. La municipalité a laissé entendre qu’elle prendrait en charge les frais d’enterrement d’Alex ainsi que le relogement de son épouse.

Un drame qui a provoqué un véritable émoi en Catalogne où les expulsions se succèdent. Alex n’avait jamais signalé sa situation financière que ce soit aux services sociaux - qui n’avaient plus de nouvelles de sa femme depuis des années malgré plusieurs relances - ou à la mairie. La municipalité a décidé de prendre en charge les frais d’enterrement. Et s’est engagée à reloger la femme du septuagénaire décédé. Comme c’est le cas en France, le marché locatif espagnol est devenu plus tendu que jamais tandis que du côté des propriétaires, un encadrement des loyers se met peu à peu en place. Il est effectif en Catalogne depuis le 15 mars et il s’applique pour l’instant à 140 villes de la région dont Barcelone et sa banlieue .