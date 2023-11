Un propriétaire doit poser des congés pour retaper son logement dégradé par le locataire

Il a pu récupérer son bien après avoir expulsé le locataire pour impayés mais dans un état lamentable et avec une lourde facture à la clé.

« Un jour, plus personne ne voudra louer .» C’est le triste constat d’un propriétaire bailleur qui vient de récupérer le logement qu’il louait à Barbazan-Debat, dans les Hautes-Pyrénées (65), en région Occitanie, après plusieurs mois de loyers impayés . Il ne recevait plus rien depuis le milieu de l’année 2023. En plus d’avoir dû recourir aux services d’un huissier pour expulser le locataire mauvais payeur en juillet dernier, le propriétaire a récupéré son bien dans un état déplorable: les pavés de la terrasse ont été descellés, les murs ont pris la couleur sombre du tabac, la cuisine et l’escalier ont été dégradés. Deux réfrigérateurs avec de la nourriture moisie ont également été laissés dans le garage.

« J’ai fait faire des devis, il y en avait entre 12.000 et 14.000 euros pour le remettre en état. Parce que là, de toute façon, il est inlouable. Et honnêtement, je ne peux même pas le faire visiter dans ces conditions », regrette le propriétaire qui a fait l’acquisition de ce logement il y a 15 ans, pour se constituer un patrimoine. Opération ratée, le propriétaire devant rembourser le crédit contracté sans percevoir de loyer et devant en plus débourser de l’argent pour remettre le bien en état. « Entre les loyers non perçus et les frais d’huissier, j’en suis à 3500 €. Pour les récupérer, je vais devoir faire une nouvelle procédure, encore plus complexe et longue », calcule-t-il auprès de La Dépêche du Midi .

«La loi ne protège pas assez les propriétaires»

Ne disposant pas de 14.000 euros, il a dû poser des congés pour retaper lui-même le logement. « Je ne sais pas pour combien de temps j’en ai, mais en attendant, les loyers ne rentrent pas, les impôts fonciers sont toujours là ». Après un rapide calcul, il estime qu’entre les loyers impayés, les frais de procédure, le coût des matériaux pour remettre le bien en état et le manque à gagner, il a un trou dans sa trésorerie de 6000 euros. « Je comprends que la loi protège les locataires, c’est normal, il y a des bailleurs qui abusent parfois, mais elle ne protège pas assez les propriétaires, qui ne sont pas tous des nantis ou des voleurs ». De son côté, ce propriétaire s’est montré clément avec son locataire, n’augmentant pas le loyer depuis des années et tentant de trouver un accord à l’amiable lorsque le locataire a cessé de payer son loyer.