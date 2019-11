Un plan à un milliard d'euros pour transformer les bureaux en logements

Le poids lourd du logement social Action Logement achètera des locaux, financera les travaux avant de les transformer en logements.

En France, plus de 3 millions d'euros de m² de bureaux sont laissés vacants, dont 435.000 m² rien qu'en Ile-de-France. Pour y remédier, le poids lourd du logement social Action Logement (plus de 80 milliards d'euros de patrimoine) et le gouvernement vont lancer un dispositif pour transformer ces bureaux mais aussi des «espaces de production et des services désaffectés» en logements. Une mesure facilitée par l'une des dispositions de la loi logement qui doit accélérer ces transformations. «En mars dernier, les propriétaires de bureaux se sont engagés à transformer 500.000 m² de bureaux en logements d'ici la fin du quinquennat», explique Julien Denormandie, ministre chargé du logement.

Doté d'1,2 milliard d'euros sur trois ans, ce dispositif va permettre la constitution «d'une nouvelle offre de logements sociaux ou intermédiaires, ainsi que le développement de l'accession à la propriété». «Plusieurs milliers de logements qui peuvent être proposés à l'horizon 2022 sont à la clé», précise Bruno Arcadipane, président d'Action Logement.

Dans le cadre de ce programme, mis en œuvre «à la demande» du gouvernement, Action Logement achètera des locaux, puis financera les travaux pour les transformer en logements. Des biens ont déjà été identifiés. «Il peut s'agir de bureaux vacants, de locaux d'activité devenus obsolètes mais aussi de zones d'activité inutilisées, situées dans des collectivités qui veulent redynamiser ces espaces en y intégrant du logement», précise l'organisme.

Le dispositif n'a vocation à fonctionner que dans les zones très tendues, là où l'offre de logements est jugée particulièrement insuffisante par rapport à la demande, c'est-à-dire essentiellement l'Ile-de-France, Lyon et la Côte d'Azur. Il s'inscrit dans le cadre d'un plus large plan, prévoyant neuf milliards d'euros d'investissements au total, annoncé en début d'année. Plusieurs de ses mesures (aide à la mobilité, rénovation de logements...) ont d'ores et déjà été lancées en septembre.