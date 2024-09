Un mineur de 17 ans a réussi à louer un logement pour cacher de la drogue

Un jeune adolescent a loué un appartement sur une plateforme touristique, à Toulouse. Un mineur a-t-il le droit de louer un tel logement?

Un jeune de 17 ans a loué un logement sur une courte durée non pas pour un voyage personnel ou un déplacement professionnel, mais pour dissimuler de la drogue, sans être repéré. La police nationale a toutefois remarqué une Citroën C3 dans laquelle deux personnes s’échangeaient des objets. Les occupants du véhicule ont alors remis les marchandises illicites aux policiers. L’un d’entre eux, âgé de 46 ans, a nié les faits, mais son complice de 17 ans a reconnu avoir participé à un trafic de stupéfiants. Il a aussi avoué avoir loué un appartement pour dissimuler de la drogue. Les policiers se sont alors rendus à l’adresse communiquée par le mineur, à savoir le 71, route de Blagnac, à Toulouse (31), le 19 août, et ont découvert 12 grammes de résine de cannabis, de l’ecstasy, de la cocaïne et 520 euros ainsi qu’un livret de comptes, comme l’explique La Dépêche du Midi .

Location interdite aux mineurs

Comment un mineur peut-il louer un logement? Aurait-il donné un autre âge? Ou le logement aurait-il été loué au nom de sa complice de 46 ans? Le mystère reste entier. Ce n’est en tout cas pas un logement Airbnb qu’il a loué, comme l’affirme la presse locale. Contactée par Le Figaro , la plateforme de mise en location a démenti cette information et assure que le logement n’a pas été loué le 19 août sur Airbnb. Et dans tous les cas, un mineur ne peut pas louer un bien sur la plateforme. « Les personnes de moins de 18 ans ne sont pas autorisées à créer un compte Airbnb, à accueillir des voyageurs ou à effectuer une réservation », est-il indiqué sur la plate-forme Airbnb .

Seules les personnes de 18 ans et plus peuvent effectuer des réservations. Cependant, un mineur peut voyager avec un adulte qui a effectué la réservation à condition que cet adulte soit présent durant le séjour. Quid des autres plateformes de location de courte durée? Sur Booking, il faut également « avoir au moins 18 ans pour utiliser la plateforme ». Idem sur Abritel.