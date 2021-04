Un microcrédit pour l'achat d'un véhicule propre

Le ministère des Transports, rattaché à celui de la Transition écologique, a lancé mi-mars un nouveau dispositif de microcrédit pour aider les ménages aux revenus modestes à acheter un véhicule propre.

Un microcre?dit pour l'achat d'un ve?hicule propre - iStock-lionvision

Jusqu'à 5 000€ de microcrédit pour un véhicule propre

Electrifier le marché automobile français

Au côté des différentes aides et coups de pouce de l'Etat destinés à alléger la note totale de l'achat d'une voiture électrique ou hybride, un microcrédit vient d'être lancé. D'un montant maximal de 5 000€, il est destiné aux "ménages très modestes" selon les déclarations de Jean-Baptiste Djebarri, le ministre délégué aux Transports. Ce crédit, garanti à 50% par l'Etat, est par ailleurs cumulable avec la prime à la conversion et le bonus écologique, deux mesures qui permettent de prendre en charge une partie du coût d'achat d'un véhicule hybride ou électrique, neuf comme d'occasion. Lancé officiellement le 17 mars dernier, ce microcrédit, accordé sous conditions de ressources, offre une possibilité de remboursement sur 5 ans, et porte sur les mêmes catégories de véhicules que ceux concernés par la prime à la conversion. Ainsi, les véhicules 100% électriques, les véhicules hybrides rechargeables de même que les véhicule hybrides mais également les motos, les deux-roues et les quadricycles hybrides entrent dans le champ d'application du microcrédit. En somme, cette nouvelle aide de l'Etat concerne tous les véhicules neufs ou d'occasion bénéficiant de la vignette Crit'air 0 et Crit'air 1. Aussi, les ménages souhaitant opter pour la formule de location avec option d'achat (LOA) ou la formule de location longue durée (LDD) peuvent également bénéficier du microcrédit pour financer l'opération.Avec ce nouveau dispositif élaboré par le ministère de la Transition écologique, le gouvernement entend atteindre plusieurs objectifs, à commencer par électrifier au maximum le marché automobile français. Et ce afin de réduire significativement les émissions de CO2 et de particules fines générées par l'usage de véhicules thermiques, essence ou diesel. Mais le coût particulièrement élevé des voitures hybrides et électriques empêche de facto nombre de ménages d'en acheter. Cependant, le cumul des différentes aides avec ce nouveau microcrédit permettrait ainsi de prendre en charge jusqu'à 12 000€ du prix d'achat d'un véhicule neuf. Soit plus ou moins la moitié du prix des véhicules électriques ou hybrides moyen de gamme. Par ailleurs, le gouvernement cherche certainement à relancer le marché automobile français qui peine à retrouver des couleurs depuis quelques mois. Car si lors du premier déconfinement de mai 2020 les ventes de voitures électriques neuves et hybrides avaient atteint un record historique, le marché est depuis atone. Certains constructeurs s'enfonçant même dans la crise. En stimulant ainsi la demande grâce à un éventail large d'aides, le gouvernement compte d'un côté accompagner les ménages les plus modestes et de l'autre soutenir le marché automobile français. Reste à voir à présent quel sera le niveau de succès de ce nouveau dispositif auprès des bénéficiaires potentiels, et dans quelle mesure il permettra de redresser les ventes de voitures propres.