Un HLM modèle à VienneUn HLM modèle à Vienne

Mettre le luxe à la portée des plus modestes, voici le projet utopique et pourtant bien réel d’un HLM viennois.

Un HLM modèle à Vienne-iStock-Krisztian Csoka

Un HLM de standing

Depuis la diffusion d’un documentaire lui étant consacré début juin (27 storeys, Alterlaa forever), les attentions se concentrent sur le Wohnpark Alt-Erlaa, un ensemble d’habitations à loyers modérés, situé à Vienne. Imaginé par l’architecte autrichien Harry Glück et construit entre 1973 et 1985, le complexe d’inspiration brutaliste ressemble, en apparence, à la plupart des grands ensembles érigés en France dans les années 1960-1970. Les trois barres de béton accueillent plus de 9 000 habitants répartis dans 3 200 appartements. Chacune des unités, conçue comme un appartement individuel, dispose d’une terrasse ou d’une loggia. Fait significatif : à Alt-Erlaa, il n’est pas rare de croiser un résident en peignoir dans l’ascenseur, en direction du toit. Les piscines à ciel ouvert de la résidence, juchées à plus de 90 mètres de hauteur, bénéficient d’une vue à couper le souffle sur Vienne et ses alentours.

Le luxe à la portée de tous

À l’instar des projets initiaux de la Cité radieuse de Le Corbusier à Marseille ou d’Habitat 67 de Moshe Safdie à Montréal, Alt-Erlaa a été initialement conçu pour bénéficier aux foyers les plus modestes. Contrairement aux deux premiers, le projet autrichien semble avoir conservé sa fonction initiale. L’ensemble, situé dans un grand parc arboré, dispose officiellement de sept piscines extérieures sur les toits, de sept piscines couvertes, de 21 équipements de type sauna, de deux salles de tennis, d’un terrain de badminton ou encore de deux terrains de sport. Côté loyer, un appartement de 100 m² se loue 1080 euros par mois, incluant le chauffage, l’entretien et la jouissance des piscines, les jardiniers ou encore un service de dépannage de serrurerie. Une fois qu’ils sont admis, les locataires peuvent conserver leur appartement aussi longtemps qu’ils le souhaitent, même si leurs revenus augmentent.

Des logements coopératifs

Plus qu’un ensemble de logements sociaux, Alt-Erlaa est un modèle de logements coopératifs géré par un bailleur social. Les nouveaux habitants sont invités à investir plusieurs milliers d’euros en échange d’un logement à loyer modéré incluant tous les services. Le capital investi, moins déduction d’un pourcentage annuel, peut être restitué au départ des locataires. Ce modèle permet au bailleur de proposer des logements à loyers modérés et d’assurer l’entretien régulier ou la construction de nouveaux logements avec le capital investi par locataires. Dans un contexte global de crise du logement, le modèle viennois suscite plus que jamais l’intérêt. À Vienne, 220 000 logements seraient actuellement gérés par des bailleurs sociaux à but non lucratif et permettraient de loger près de 60% de la population.