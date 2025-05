Un découvert bancaire survient lorsque les dépenses dépassent le montant disponible sur votre compte courant. Ces 3 astuces vont vous aider à mieux le gérer !

Shutterstock

Il peut arriver à tout le monde d'être à découvert. Les dépenses s'accumulent et parfois, le compte bancaire se vide plus vite que prévu. Pas de panique ! Vous pouvez appliquer plusieurs astuces pour éviter d'être à découvert. La première chose à faire est d'apprendre à gérer son budget. C'est la clé pour avoir toujours un œil sur les dépenses du mois. Ainsi, commencez par créer un document dans lequel vous indiquez votre budget de départ : cela peut être votre salaire ou la somme des salaires en comptant celui de votre partenaire. Déduisez ensuite toutes vos charges fixes : électricité, eau, abonnement internet, Netflix… Une fois que vous avez retiré toutes vos dépenses, vous obtenez votre réel budget pour le mois. Si vous avez une dépense obligatoire mais imprévue à faire durant le mois, déduisez-la aussi.

Il s'agit ensuite de répartir un objectif à ne pas dépasser dans chaque catégorie de dépenses. Par exemple, pas plus de 50 euros de shopping ce mois-ci, pas plus de 100 euros dans les sorties… Cela vous permet deux choses. La première : de savoir où part votre argent et la seconde, de tracer vos dépenses afin d'éviter le découvert. Mais parfois, le découvert est inévitable, surtout en cette période d'augmentation des prix de l'alimentaire, de l'essence et de l'énergie. Comment faire dans ce cas ? Voici 3 astuces !

1/ Établir une autorisation de découvert avec sa banque

S'il vous arrive d'être souvent à découvert, convenir d'une autorisation de découvert avec sa banque est une solution. En contrepartie, vous paierez toujours des intérêts débiteurs (agios) mais ces derniers sont négociables et peuvent être fixés plus bas que ceux que vous auriez payés si vous aviez été à découvert sans autorisation. À noter : cette dernière peut être révisée ou annulée. “Le plafond et la durée du découvert sont prévus dans la convention de compte ou dans l'autorisation exceptionnelle , précise le site du gouvernement . Toutefois, le découvert ne peut pas dépasser 3 mois consécutifs. S'il est supérieur à 3 mois, la banque doit vous faire une offre de crédit, valable pendant 30 jours”.

2/ Négocier les agios

Le saviez-vous ? Il y a agios et agios. Si le terme désigne un ensemble de frais perçus prélevés par la banque sur un compte à découvert, il existe plusieurs types d'agios. Des agios forfaitaires, que les banques facturent pour chaque situation de découvert, même s'il n'est pas énorme. Et les agios proportionnels, qui sont calculés en fonction de la durée, du montant du découvert et d'un taux d'intérêt. Vous pouvez également négocier ces agios proportionnels avec votre banquier.e, pour payer moins lors de la prochaine période dans le rouge.

3/ Utilisez votre épargne

Si vous avez la chance d'avoir un peu d'argent de côté, il est possible de vous faire un virement pour combler votre découvert. On vous conseille de paramétrer des alertes sur votre téléphone, afin d'être prévenu.e et de pouvoir renflouer à temps.