Un couple d’Australiens vit dans la mauvaise maison depuis 20 ans

Deux Australiens sont empêtrés dans un imbroglio juridique car les lots du cadastre avaient été attribués dans un mauvais ordre il y a 130 ans.

On connaissait les histoires de bébés échangés à la naissance à la maternité, voici la version immobilière. Un couple d’Australiens, dénommés Peter et Cheryl Plowman, ont eu la désagréable surprise de constater que depuis plus de 20 ans, ils ne vivaient pas à la bonne adresse. Ou plus précisément, ils ont interverti les deux lots qu’ils possèdent: leur résidence principale et la maison attenante qu’ils ont rénovée dans l’idée de la vendre. Et c’est précisément au moment de lancer cette transaction que les choses se sont compliquées.

Comme le rapporte l’émission de télévision australienne «A current affair» , la transaction qui devait se réaliser dans la petite ville de Candelo, en Nouvelle-Galles du Sud, a été brutalement annulée. Au moment de préparer l’acte de vente officiel, l’avocat des acheteurs s’est rendu compte d’une incohérence. Le bien mis en vente, selon le cadastre, correspond à la résidence principale des époux Plowman. Les médias australiens ont découvert le pot aux roses: l’erreur a été commise par l’administration il y a 130 ans. Les lots de la rue Bega où se déroule cette affaire n’ont pas été numérotés dans le bon ordre. Tout commence bien avec les lots 1 et 2 situés l’un à côté de l’autre puis viennent les numéros 4 et 3 avant de passer au 5.

L’administration n’en démord pas

Peter et Cheryl Plowman ont donc acheté d’abord la 4e maison de la rue qui est en fait le lot n°3 puis, quelques années plus tard, la maison voisine qui aurait dû être le lot n°3 alors qu’il est référencé comme le n°4. Il semble que Peter Plowman se soit occupé lui-même des formalités administratives lors du second achat et n’a pas décelé l’erreur à ce moment-là. Pour l’instant, la situation est bloquée au grand désespoir des vendeurs qui avaient longuement rénové la propriété voisine afin de la céder au meilleur prix pour financer leur retraite. Et l’administration australienne ne veut rien entendre: la logique de numérotation ne compte pas, seules les indications du cadastre font foi... La bureaucratie peine souvent à reconnaître ses incohérences.