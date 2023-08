Uber : les tarifs des courses peuvent-ils varier selon les utilisateurs ?

Uber fait-il varier les prix des courses ? (illustration) (freestocks-photos / Pixabay)

La rédaction du « Parisien » a mené un test sur l'application mobile Uber, ce mardi 22 août. Elle a relevé des différences de prix variant de plusieurs dizaines de centimes sur la même course commandée par plusieurs usagers.

L'application Uber serait-elle discriminante ? La rédaction du Parisien a procédé à des tests depuis plusieurs téléphones portables, comme elle l'explique dans un article publié ce mardi 22 août 2023. L'équipe de journalistes a observé avec étonnement des variations de prix concernant les courses proposées par Uber, en indiquant pourtant la même date, le même horaire et les mêmes lieux de départ et d'arrivée. Cette expérience attesterait donc la « légende urbaine » selon laquelle les utilisateurs de l'application mobile ne se voient pas tous proposer le même tarif.

Plusieurs dizaines de centimes d'écart

La rédaction a utilisé quatre téléphones portables différents pour simuler quatre courses Uber, un mardi matin dans plusieurs arrondissements de Paris. Les testeurs ont obtenu des tarifications différentes, variant de quelques dizaines de centimes.

Par exemple, pour se rendre rue Caulaincourt dans le XVIIIe arrondissement parisien, ils se sont vus proposer les prix de 19,68 euros, 20,20 euros et 19,99 euros. Le but était de vérifier certaines allégations qui reviennent régulièrement auprès des utilisateurs, notamment celle selon laquelle le tarif de la course augmenterait en fonction du niveau de la batterie... Mais ce point en particulier n'a pas pu être vérifié.

Un test non validé par Uber

La société Uber, interrogée par Le Parisien après cette expérience, a refusé d'expliquer son algorithme plus en détail. Selon elle, les variations de prix peuvent être dues au « temps de réaction de chaque portable » , mais pas au « modèle du téléphone » , ni « aux caractéristiques personnelles d'un usager ou son comportement passé » .

L'entreprise a également souligné : « Cela ne représente pas beaucoup par rapport aux millions de courses qui sont commandées sur notre plateforme. Il faudrait mener l’expérience en réalisant plusieurs dizaines de commandes avec beaucoup plus de téléphones pour dégager un véritable pattern » .