Trophées 2023 des meilleures assurances vie : les 8 contrats Internet primés

La sélection 2023 du Revenu des meilleurs contrats d'assurance vie internet. (© Adobestock)

Avec leurs frais réduits et une offre financière variée, les contrats d'assurance vie distribués par les courtiers sur Internet et les banques en ligne ont tout pour plaire. En 2023, huit contrats Internet obtiennent un Trophée d'Or.

Au début des années 2000, les premiers courtiers Internet débarquaient sur le marché de l'assurance vie en devenant partenaires d'une poignée d'assureurs qui osaient se lancer dans l'aventure des contrats en ligne. Vingt ans plus tard, ils ont imposé largement leurs codes, notamment en instituant l'absence de frais sur les versements.

Avec leurs contrats assurés par de grandes compagnies françaises, accessibles et souvent très innovants en termes d'offres financières et de services, ils séduisent une cible de plus en plus large d'épargnants, ceux plutôt à l'aise sur Internet et qui maîtrisent les bases de l'assurance vie.

En dépit de leur approche 100% digitale, ils n'oublient pas le contact humain et leurs équipes d'experts répondent facilement aux demandes d'informations sur des questions patrimoniales ou financières par téléphone ou par mail.

En 2023, la rédaction du Revenu a décerné un Trophée d'Or à huit contrats d'assurance vie vendus par un courtier internet ou une banque en ligne. Découvrez-les ci-dessous ainsi que les fonds à acheter selon les «répartitions idéales» conseillées par Le Revenu (profil prudent avec 20% d'unités de compte et profil équilibré avec 40% d'unités de compte).

Les 8 meilleurs contrats proposés sur Internet

Boursorama Vie

Assureur : Generali

Distributeur : Boursorama Banque

