Trois jolies surprises immobilières dénichées à Majorque

EN IMAGES - La principale île des Baléares attire des acheteurs étrangers aux aspirations variées, qui aiment y passer l'été, mais aussi profiter de son climat doux en hiver. Visite de trois bien pas comme les autres.

Architectes d'hier ou d'aujourd'hui ont fait preuve d'imagination en construisant maisons, villas, fincas à Majorque. Dans cette île tranquille, bien reliée au reste de l'Europe, les Français mais aussi les Européens du nord, recherchent des pieds à terre confortables. Bonne nouvelle, il y en a pour tous les goûts. Visite guidée avec le réseau immobilier Engel&Völkers de trois maisons aux styles et aux budgets radicalement différents dans la principale île des Baléares.

1. Une maison aux accents grecs face à la mer

Toute blanche, avec de grandes baies vitrées face à la mer, c'est une villa aux accents grecs qui semble s'être échappée de la mer Égée pour atterrir aux Baléares. Construite en 1998 sur une pointe face à la mer, elle ne ressemble à aucune autre. Le couple de propriétaires allemands qui en est tombé amoureux le reconnaît, cette maison on peut l'adorer ou la détester, mais elle ne laisse pas indifférent. Ils l'ont mise en vente plus de 3 millions d'euros pour sa vue à 360 degrés sur la mer, et au loin sur les collines, ses terrasses. Une maison d'artiste de 450 m² sur un terrain de 2184 m² où voir la lune comme nulle part ailleurs et profiter des 8 mètres de hauteur sous plafond de la pièce principale.

2 Une villa baroque aux arcades vénitiennes en pleine campagne

Autre découverte inattendue en pleine campagne, sans aucune vue mer cette fois. Une maison ocre de 428 m² à l'architecture étonnante, avec ses fenêtres vénitiennes, ses arcades et son toit de tuiles. Et des voisins à bonne distance! Le terrain s'étale sur plus de 14 500 m². L'arrivée se fait par un chemin de terre depuis le village de San Salinas. Pour pouvoir plonger une tête dans l'eau, aux heures chaudes de l'été, une très vaste piscine est là. Lignes minimalistes du bâti contrastent avec les arcades et la piscine tout en arrondis. Spectaculaire, la villa a servi de cadre à des émissions de téléréalité. C'est un propriétaire français qui a lui-même conçu les plans de cette villa, elle non plus pas comme les autres. Elle a été mise en vente 4,5 millions d'euros.

3 Un appartement moderne en plein centre de Palma

Certains préfèrent les appartements aux villas. Habiter la vieille ville, profiter de ses ruelles, de ses magasins et de ses restaurants inventifs, sans renoncer au confort du 21e siècle, ni se lancer seul dans une rénovation coûteuse et fastidieuse, c'est possible à Majorque. Cap sur un nouveau programme clés en main, Can Santacilia qui entend mixer services et matériaux haut de gamme, domotique et confort d'aujourd'hui, aux vieilles pierres et aux lignes et volumes d'autrefois. Les architectes de ce nouveau projet haut de gamme, Jaime Oliver et Paloma Hernaiz, du cabinet OHLAB, se sont installés à Palma après avoir travaillé à New-York et en Asie. Ils s'apprêtent à redonner vie à un bâtiment du 16ème siècle entourant une charmante place, Plaza Can Tagamanent. Avec des appartements décorés de manière très contemporaine et réagencés grâce à de belles hauteurs sous plafonds, ainsi qu'un spa et une piscine intérieure chauffée et une salle de gym. Chaque appartement aura un design différent. Avec une ligne rouge. «Nous voulions que les éléments contemporains complètent l'architecture classique existante de la manière la plus honnête possible», résume Jaime Oliver. Prix: de 300 000 euros à 3 millions d'euros pour des appartements de 80 à 300 m².