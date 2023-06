Le gouvernement a lancé, en partenariat avec plusieurs enseignes, un dispositif visant à geler les prix pour enrayer l’inflation. Selon les chiffres avancés par le gouvernement, l’opération aurait été un succès. L’association UFC-Que Choisir n’est pas du même avis...

Trimestre anti-inflation, UFC-Que Choisir et Bercy en désaccord-iStock-Bet_Noire

Un franc succès pour le gouvernement

Lancé en mars dernier à l’initiative du gouvernement et en partenariat avec les grandes enseignes de distribution, le trimestre anti-inflation vise à geler les prix de plusieurs centaines de produits de consommation courante. Les enseignes participantes ont ainsi accepté de réduire leurs marges sur un trimestre pour enrayer l’inflation dans les supermarchés. Selon les chiffres communiqués le 10 mai dernier par la ministre déléguée au Commerce, Olivia Grégoire, l’opération semble avoir porté ses fruits. Le prix des produits du panier anti-inflation aurait ainsi baissé de 13% (chiffres de la DGCCRF) sur le trimestre. La ministre n’a toutefois pas précisé si cela impliquait une baisse réelle de chacun des produits contenus dans le panier ou le prix d’un panier exclusivement de ces produits avait diminué de 13%.

Un bilan contesté

Quelques jours après l’annonce d’Olivia Grégoire, Grégory Caret, directeur de l’association de consommateurs UFC-Que Choisir, est intervenu dans les médias pour contester le succès de l’opération. Dans le cadre d’une étude, l’UFC-Que Choisir a analysé les prix d’un échantillon de produits compris dans les paniers inflation des cinq enseignes participantes, entre le 23 mars et le 10 mai. Chez Intermarché, où l’association a examiné 64 produits sur les 500 contenus dans le panier pour cette enseigne, l’UFC constate une augmentation moyenne de 1,5 %. La hausse des prix est de 1,4 % en moyenne chez Casino (sur 116 produits) et de 1 % pour les magasins U (57 sur 150 produits). L’UFC note également une stabilité des prix chez Carrefour, sur 70 produits analysés, et une baisse de 0,3 % chez Auchan (96 sur 150 produits compris dans le panier). Selon Bruno Le Maire, intervenu dans la foulée sur BFMTV / RMC, « l’étude de l’UFC est malhonnête. Ils ont comparé les produits du 23 mars au 10 mai alors que le dispositif avait déjà été mis en place. Il faut examiner le prix des produits avant l’instauration de ce programme (le 15 mars) et après. » Grégory Caret a par la suite indiqué à BFMTV que l’ « étude é[tait] objective », puisqu’il n’y avait « pas eu d’effondrement des prix entre le 1er et le 23 mars ». Du côté des enseignes, Intermarché a réagi par voie de communiqué, précisant que 75 % des produits compris dans sa sélection de 500 produits anti-inflation avaient vu « leur prix baisser de 8 % environ » et que « pour le dernier quart, les prix [étaient] soit stables soit en légère hausse ». Bilan mitigé ou franc succès : le gouvernement a annoncé début juin que le trimestre anti-inflation serait prolongé jusqu’à la fin de l’année.