Transformer la maison de Monet en un musée, une prouesse architecturale

Le travail de l’architecte se fait discret, sans aucun geste contemporain. Il s’efface presque au profit de la mise en lumière de la maison de Monet, transformée en musée.

« Il est des projets où la voix du lieu doit être plus forte que celle de l’intervention nouvelle . Limiter notre intervention aux seuls traits nécessaires à cette redécouverte aura été le plus beau défi de cette aventure », explique Loup d’Avezac de Castéra (agence Lacaa), architecte chargé de la réhabilitation de la maison de Claude Monet à Argenteuil (95), devenue un musée dédié au peintre, qui a récemment ouvert ses portes. Et effectivement, aucun geste contemporain n’a été ajouté, seule comptait la ligne rouge du projet: raviver l’écriture architecturale du 19e siècle. « Le réflexe des architectes est souvent de respecter cette injonction d’être innovant alors que là notre intervention devait se voir le moins possible pour être réussie », résume Loup d’Avezac de Castéra.

La mairie avait entrepris des travaux en 2010 sur l’enveloppe du bâtiment. La façade ravalée aux couleurs d’origine, rose pour les murs et vert pour les volets, de type chalet suisse, nous transporte plus d’un siècle en arrière. Lorsque l’on arrive en face de la maison de 350 m², on a le sentiment qu’elle a toujours été là. « L’idée n’était pas de refaire la maison à l’identique comme à Giverny mais de rendre une atmosphère liée à l’impressionnisme », commente Chantal Juglard, adjointe au maire d’ Argenteuil chargée de la culture et du patrimoine.

La bâtisse du 21 boulevard Karl-Marx a été modifiée en profondeur depuis que Monet y a vécu. Le célèbre peintre a été locataire de la maison de 1874 à 1878. Des particuliers ont ensuite habité la propriété et ont notamment retiré les parquets et les moulures et ajouté de la moquette. La ville d’Argenteuil acquiert ensuite la maison en 2003 et se lance dans cet ambitieux projet de rénovation. En 2019, l’agence Lacaa remporte l’appel d’offres pour la restructuration de la maison individuelle en musée. « L’architecte a refait les parquets de chêne et les moulures et a installé un poêle en faïence pour retrouver l’esprit du lieu », résume Chantal Juglard. L’escalier qu’empruntait Monet pour se rendre à l’étage a été conservé et mis en valeur ainsi que les portes intérieures à panneaux avec leurs poignées en laiton.

Un sentiment d’authenticité

Nulle trace de meubles qui appartenaient à Monet dans la maison mais des meubles bourgeois qui font illusion. Le visiteur a la sensation de se trouver face à un mobilier conforme à celui des années 1870. La maison n’est pas inscrite aux Monuments Historiques ce qui n’imposait pas une trop grande rigueur archéologique ni une authenticité réelle. La maison donne plutôt un sentiment d’authenticité. Une démarche similaire à celle suivie par l’architecte lors de la création de l’atelier des Lumières à Paris, un centre d’art numérique. « On voulait donner à voir une ancienne fonderie là où il n’y avait plus rien sauf la structure métallique », se souvient-il. Il reconnaît toutefois: « Peut-être plus encore pour la maison Monet que pour un autre projet fallait-il avant toute chose être fidèle à l’émotion du lieu ».

De même, les couleurs de l’intérieur de la maison reconstituent une toile de fonds impressionniste. Elles ont fait l’objet de plusieurs séances de discussions avec la scénographe et la Ville afin de ne pas tomber dans la caricature mais de produire des tonalités que l’on pourrait retrouver dans les tableaux de Monet, sans prétention scientifique aucune. Des teintes douces, tempérées, pas criardes. « Être nous-mêmes confrontés à la question des couleurs lorsque l’on travaille sur la maison d’un peintre impressionniste, c’est un challenge », explique l’adjointe au maire. L’ancien jardin d’hiver a quant à lui été restitué. « I l n’y avait plus de jardin d’hiver quand on est arrivé alors qu’il figure sur des tableaux de Mone t », souligne l’architecte. Même si le jardin est réduit de plus de moitié par rapport à celui qui existait auparavant, la parcelle appartenant désormais à d’autres propriétaires, le motif du jardin, sujet impressionniste par excellence, est retrouvé.

Il ne manquait plus que l’installation d’un ascenseur afin de rendre le musée accessible aux personnes handicapées. L’architecte a fait en sorte qu’il desserve même le sous-sol pour placer des sanitaires à cet endroit et libérer tous les autres espaces pour les consacrer exclusivement au parcours de visite. La Maison Impressionniste a été réhabilitée pour 1,4 million d’euros dont 384.791 € pris en charge par la Ville et 599.371 € de dotations de l’État. Un « instrument du renouveau de l’image d’Argenteuil », comme le souhaite Georges Mothron, maire de la ville.