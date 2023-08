Tourisme : Airbnb reverse une taxe de séjour record à ce joli village d'Indre-et-Loire

Le village de Mosnes (Indre-et-Loire) a attiré de très nombreux touristes et a vu le montant de la taxe de séjour reversé par Airbnb exploser. (illustration) (Freestocks-photos / Pixabay)

Le village de Mosnes (Indre-et-Loire) fait partie des communes rurales de moins de 3 500 habitants qui ont connu la plus forte croissance du montant de taxe de séjour en un an, selon Airbnb.

La taxe de séjour a augmenté de 65 % en un an dans le village de Mosnes (Indre-et-Loire), selon un rapport d' Airbnb . « Cela représente 21 700 euros, ce n'est pas négligeable » , a commenté le maire Christophe Villemain au micro de France Bleu . Mosnes fait partie des cinq communes rurales de moins de 3 500 habitants qui ont connu la plus forte croissance du montant de taxe de séjour en douze mois. Les quatre autres communes concernées sont Varrains (Maine-et-Loire), Saint-Laurent-sur-Saône (Ain), Cairon (Calvados) et Bretteville-sur-Ay (Marne).

Une centaine de locations touristiques

Airbnb affirme avoir reversé plus de 148 millions d'euros de taxe de séjour à plus de 23 000 communes françaises pour le compte des hôtes en 2022. Ce montant est en augmentation de 60 % par rapport à 2021, preuve d'un forte reprise du tourisme en France.

Christophe Villemain s'est réjoui auprès de nos confrères d'un tel résultat pour son village. « En gîtes et chambres d'hôtes, nous en sommes à 43 déclarés au niveau de la commune, auxquels s'ajoutent les Airbnb, les locations de particulier à particulier » , a-t-il détaillé. « O n avoisine la centaine de logements à courte durée en location » , a-t-il ajouté.

« Un endroit assez privilégié »

Mais pourquoi les touristes se rendent-ils dans ce village d'environ 800 habitants ? « Nous sommes dans un endroit assez privilégié » , a-t-il affirmé. La commune est située à proximité d'Amboise et des châteaux de la Loire. « Il y a du passage ici, 4 000 véhicules par jour [...] Nous avons quelques commerces comme le bar-tabac, l'épicerie et même un salon de coiffure, c'est un petit plus par rapport à d'autres villages de même taille » .

Les montants de taxe de séjour reversés aux grandes villes dans la même période sont particulièrement élevés : c'est le cas notamment de Paris avec plus de 24, 3 millions d'euros (contre plus de 9,4 en 2021), Marseille avec plus de 2,8 millions d'euros (contre plus de 1,9 en 2021), ou encore Nice avec plus de 2,4 millions d'euros (contre 1,2 en 2021).