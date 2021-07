Télétravail: Paris décroche une place médiocre dans un palmarès mondial

La capitale se classe en 36e position parmi les 75 métropoles étudiées pour le titre de ville la plus attrayante pour les travailleurs nomades.

Tout juste la moyenne... Globalement plutôt bien classée depuis quelques années dans divers palmarès mondiaux, Paris est loin de briller dans ce nouvel index «Travailler de n'importe où», calculé par Nestpick, plateforme spécialisée dans la location d'appartements meublés. À un moment où le travail à distance concerne un nombre grandissant de postes, certains pays commencent à créer des dispositifs et des législations pour attirer les «nomades de la tech» et leur offrir le meilleur cadre de vie possible.

Il est vrai qu'au niveau national, la masse des télétravailleurs en a surtout profité pour s'éloigner des métropoles et goûter aux joies des villes moyennes voire de la campagne. Il n'en reste pas moins qu'une autre population de travailleurs à distance peuvent faire leur choix entre diverses métropoles et capitales. C'est pour eux que Nestpick a examiné 75 métropoles à travers le monde en leur soumettant une large batterie de critères. On y retrouve les plus évidents comme le coût de location d'un poste de coworking, la disponibilité de l'hébergement ou encore le niveau de performance d'Internet.

Mais à côté de cela sont également pris en compte des facteurs tels que la fiscalité, les législations sur l'immigration des travailleurs à distance, ou encore la sécurité et les libertés, l'égalité des minorités, le coût de la vie et même le taux de vaccination contre le Covid-19 sans oublier les éléments liés à la qualité de vie: santé, culture et loisirs, météo, pollution...

Bon nombre de villes européennes devant Paris

À ce petit jeu, le Top 5 est dominé par les Anglo-Saxons, avec Melbourne en tête, Sydney en 3e position et Londres à la 5e place. Dubaï, en 2e place confirme son statut d'étoile montante pour attirer les profils nomades tandis que Tallinn, capitale de l'Estonie, surprenante 5e place, confirme que pour le digital, il faut compter avec les États baltes. La suite de ce classement compte bon nombre de villes anglo-saxonnes mais beaucoup de capitales et cités européennes passent devant Paris: Glasgow (8e), Berlin (10e), Prague (11e), Lisbonne (15e), Edimbourg (17e), Vienne (18e), Madrid (21e), Barcelone (29e) ou encore Dublin (32e).

Paris est plombée par ses coûts immobiliers et la difficulté à se loger tout en restant d'un niveau très moyen pour bon nombre d'autres critères. «L'année dernière a vraiment prouvé à de nombreuses entreprises que le travail à distance n'est pas seulement une possibilité, mais en fait quelque chose qui peut être bénéfique pour toutes les personnes impliquées, commente Omer Kucukdere, fondateur et PDG de Nestpick. La technologie est disponible depuis un certain temps maintenant, mais il a fallu la voir dans la pratique pour que l'idée prenne vraiment racine.»