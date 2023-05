Taxe foncière: ces villes qui ont déjà prévu d’alourdir la note fiscale

Sept villes sur 42 ont décidé d’augmenter le taux qui sert de calcul de la taxe foncière. Pour les habitants des autres communes, la facture sera malgré tout salée.

La taxe foncière , on en parle généralement en fin d’année lorsque les propriétaires doivent passer à la caisse. Nous sommes pourtant fin mai et le sujet agite déjà les débats. La raison? Son envolée sera inédite cette année et les 32 millions de contribuables qui acquittent chaque année l’impôt local risquent fort de grincer des dents. La taxe foncière se calcule sur la base des valeurs locatives qui dépendent de l’ICPH, l’indice des prix à la consommation harmonisé (et non pas de l’inflation). Or, selon les prévisions de l’Insee, cet indice devrait grimper de plus de 7% en 2023. Du jamais vu depuis 1986! À l’époque, l’IPCH s’était envolé de 8%, comme le rappelle le code général des impôts ( article 1518 bis ).

La facture est d’autant plus salée que cette hausse à venir de 7% est un minimum. Car il faut également ajouter l’augmentation du taux de la taxe foncière que les maires peuvent imposer à leurs administrés. Et plusieurs sont très gourmands. Jugez par vous-mêmes: +52% à Paris , +25% à Grenoble , +14% à Metz, +10% à Limoges, +9% à Lyon , +5% à Mulhouse et +4,5% à Bordeaux . Au total, 7 villes sur les 42 plus grandes villes passées au crible par le cabinet FSL , ont augmenté le taux de la taxe foncière qui détermine ensuite le montant de l’impôt que vous aurez à payer. Une seule ville s’est montrée généreuse: Brest a baissé son taux de 1%.

60 euros en plus par an

Toutes les autres communes n’y ont pas touché. Une grande majorité (34 sur 42) certes mais leurs administrés verront quand même leur taxe foncière augmenter de 7%! Soit environ 60 euros en plus, sachant que les Français déboursent 853 euros par an en moyenne pour cet impôt . Une sacrée charge dans les dépenses déjà alourdies des ménages . La pilule sera d’autant plus difficile à digérer pour les propriétaires que la hausse de la taxe foncière n’a pas été plafonnée par le gouvernement , alors que Bercy avait envisagé cette possibilité. Ce fut le cas de l’augmentation des loyers, il y a un an. Et ce plafonnement pourrait être prolongé, comme le souhaite le ministre du Logement Olivier Klein . « Les propriétaires sont en permanence une variable d’ajustement pour le gouvernement », déplore Frédéric Zumbiehl, juriste à l’Union nationale des propriétaires immobiliers.

